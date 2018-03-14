На Витебщине прогнозируют спокойный паводок

Весеннее половодье в Витебской области ожидается в конце марта. По прогнозам оно будет близким к средним многолетним показателям, рассказали в облгидромете.

«Большинство рек в области еще не среагировало на плюсовые температуры. Небольшой подъем воды отмечен лишь на юго-западе региона», — рассказали в облгидромете.

Специалисты прогнозируют плавный ход паводка, без резких подъемов воды.

«Опасности подтопления населенных пунктов пока нет. Крутой подъем воды возможен лишь при возникновении заторов во время ледохода. Мониторинг ситуации ведет МЧС: если возникнут опасные ситуации, лед на реках будут взрывать», — отметили в центре.