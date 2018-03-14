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"Врач потеряла сознание". В Березовке пациент избил фельдшеров скорой, которые приехали на вызов
15.03.2018 14:08 — Новости Общества | Tut.by
14 марта житель Березовки позвонил в службу 103 и сообщил, что плохо себя чувствует. Бригада приехала на вызов, однако мужчине не понравилось, что медики задержались.
Оказалось, что мужчина несколько дней до этого выпивал. Был он пьян и когда приехали медики. Пациент сразу же стал вести себя агрессивно.
— Одну из фельдшеров он сильно ударил в лицо — она потеряла сознание, вторую же спустил с лестницы. Обеим женщинам понадобилась медицинская помощь. У одной было подозрение на сотрясение мозга. К счастью, нападение не имело тяжких последствий. Женщины сейчас чувствуют себя удовлетворительно. Госпитализация не понадобилась, — рассказали TUT.BY коллеги пострадавших медиков.
Врачи сообщили о неадекватном поведении мужчины в милицию.
Это не первый случай нападения нетрезвых граждан на сотрудников скорой помощи. Так, в 2016 году в Гродно мужчина, вызвавший скорую своему ребенку,
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Одну из фельдшеров он сильно ударил в лицо - она потеряла сознание, вторую же спустил с лестницы. Обеим женщинам понадобилась медицинская помощь.
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