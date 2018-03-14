ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Врач потеряла сознание". В Березовке пациент избил фельдшеров скорой, которые приехали на вызов

15.03.2018 14:08 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

14 марта житель Березовки позвонил в службу 103 и сообщил, что плохо себя чувствует. Бригада приехала на вызов, однако мужчине не понравилось, что медики задержались.


Оказалось, что мужчина несколько дней до этого выпивал. Был он пьян и когда приехали медики. Пациент сразу же стал вести себя агрессивно.

 — Одну из фельдшеров он сильно ударил в лицо — она потеряла сознание, вторую же спустил с лестницы. Обеим женщинам понадобилась медицинская помощь. У одной было подозрение на сотрясение мозга. К счастью, нападение не имело тяжких последствий. Женщины сейчас чувствуют себя удовлетворительно. Госпитализация не понадобилась, — рассказали TUT.BY коллеги пострадавших медиков.

Врачи сообщили о неадекватном поведении мужчины в милицию.

Это не первый случай нападения нетрезвых граждан на сотрудников скорой помощи. Так, в 2016 году в Гродно мужчина, вызвавший скорую своему ребенку, напал на врачей. Милиция тогда составила четыре протокола на нетрезвого дебошира. В этом же году в Борисове пьяный мужчина набросился на сотрудников скорой помощи, когда те пытались привести его в чувство. Работники скорой помощи получили несколько ударов от пьяницы — и вызвали милицию.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одну из фельдшеров он сильно ударил в лицо - она потеряла сознание, вторую же спустил с лестницы. Обеим женщинам понадобилась медицинская помощь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродненском университете в день открытых дверей школьников звали в кружок "НКВД"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика