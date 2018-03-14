14 марта житель Березовки позвонил в службу 103 и сообщил, что плохо себя чувствует. Бригада приехала на вызов, однако мужчине не понравилось, что медики задержались.





Оказалось, что мужчина несколько дней до этого выпивал. Был он пьян и когда приехали медики. Пациент сразу же стал вести себя агрессивно.

— Одну из фельдшеров он сильно ударил в лицо — она потеряла сознание, вторую же спустил с лестницы. Обеим женщинам понадобилась медицинская помощь. У одной было подозрение на сотрясение мозга. К счастью, нападение не имело тяжких последствий. Женщины сейчас чувствуют себя удовлетворительно. Госпитализация не понадобилась, — рассказали TUT.BY коллеги пострадавших медиков.

Врачи сообщили о неадекватном поведении мужчины в милицию.

Это не первый случай нападения нетрезвых граждан на сотрудников скорой помощи. Так, в 2016 году в Гродно мужчина, вызвавший скорую своему ребенку, напал на врачей . Милиция тогда составила четыре протокола на нетрезвого дебошира. В этом же году в Борисове пьяный мужчина набросился на сотрудников скорой помощи, когда те пытались привести его в чувство. Работники скорой помощи получили несколько ударов от пьяницы — и вызвали милицию.