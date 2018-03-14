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На Припяти вынужденно развели понтон: на реке - интенсивный ледоход

15.03.2018 14:42 — Новости Общества | Tut.by  
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На Припяти развели понтон — и движение между Житковичским и Туровским районами Гомельской области снова затруднено, сообщают TUT.BY встревоженные местные жители.

Видео: ЧП Гомельская область

На Припяти — ледоход. Массивы ледяной шуги перемещаются по реке, и это опасно для понтонного моста. Вчера сотрудники МЧС «спасли» понтон от огромной льдины — глыба шириной 200 м и длиной 700 м двигалась в сторону переправы — без разведения моста, сегодня же движение шуги настолько интенсивно, что было принято решение «пропустить» ее сквозь понтон, разведя переправу.


Вечер 14 марта. Фото МЧС

— Пока речь идет об остановке движения через понтонный мост на несколько часов. Работающие на месте службы будут ориентироваться по обстановке. МЧС перевозит людей через реку на катере, — сообщил TUT.BY официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий.

Насколько нам известно, руководство Житковичского райисполкома выехало на место.


Через неделю на Припяти в Житковичском районе должен появиться паром, пообещал сегодня журналистам перед заседанием комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

По его словам, в период, когда может активно двигаться лед (в конце марта), возможно, будет необходимость снять понтонную переправу — и паромная переправа должна будет работать в это время. «Мы рассчитываем, что летом будет работать и понтонная, и паромная переправа. Таким образом мы обеспечим беспрепятственное передвижение с одного берега на другой», — пообещал Калинин.

Напомним, ранее «Гомельавтодор» обещал, что паром, который будет переправлять людей через реку, появится с 1 марта.

7 декабря на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис. Мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов — примерно на год. Отсутствие автомобильных и пешеходных путей через Припять парализовало жизнь и экономику в регионе.

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Мера вынужденная и временная, говорят в МЧС: сквозь понтонный мост "пропускают" идущий лед.

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