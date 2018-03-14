Из запаса призывают до 2 тысяч военнообязанных. В Беларуси началась проверка Вооруженных Сил

Государственный секретариат Совета Безопасности проводит проверку Вооруженных Сил, из запаса призывают до двух тысяч военнообязанных, сообщается на сайте министерства обороны.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY.

В видеосюжете, опубликованном 12 марта и размещенном на портале Минобороны, госсекретарь Совбеза Станислав Зась рассказывает, что по поручению президента начат этап практической проверки боевой готовности Вооруженных Сил.

— Основная цель на этом этапе — проверить практическими действиями готовность и способность органов управления, подразделений, соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению. Те задачи, которые сегодня поставлены, это первый этап. Дальше будет постепенно расширяться круг привлекаемых соединений, воинских частей, сил и средств к этой проверке.

По словам Станислава Зася, задача стоит одна — «реально оценить готовность наших вооруженных сил и способность выполнять и свои задачи».

— В той обстановке военно-политической, в которой мы находимся, и о которой говорилось на прошедшем заседании Совета Безопасности, как минимум мы должны держать порох сухим, — продолжил Станислав Зась. — А во-вторых, [надо] быть уверенными, что наши Вооруженные Силы способны выполнять те задачи, которые им предназначены.

По словам госсекретаря Совбеза, основной акцент во время проверки будет сделан на самых главных компонентах. Впервые, отметил Станислав Зась, проверят силы и средства, что несут несут боедежурство по разведке, а также дежурные подразделения сил немедленного реагирования.

— Что касается системы перевода Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности, в том числе от мобилизования войск, такая задача уже поставлена сегодняшним распоряжением главы государства — главнокомандующим Вооруженными силами, — на отмобилизование отдельной механизированной бригады сухопутных войск. С призывом из запаса до двух тысяч военнообязанных. — продолжил Станислав Зась.

В последующем будет проведена проверка готовности этой вновь сформированной механизированной бригады к выполнению боевых задач. В ходе проведения командно-штабного учения и учения с боем-стрельбой.

— Отдельно в ходе проверки на этом этапе будет проверяться состояние техники и вооружения, — сообщил госсекретарь Совбеза. — Прежде всего той техники и вооружения, которая хранится на арсеналах и базах хранения.

Станислав Зась уточнил, что в последние годы наши войска получили целый перечень новой техники и вооружения. Среди них, например, самолеты Як-130, и вертолеты Ми-8.

— В ходе этой проверки будет проверено, как личный состав освоил эту новую технику, — отметил Станислав Зась. — Это непростая задача. Естественно боевой стрельбой и учениями будет проверяется этот вопрос.