ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественное вручение паспортов юным гражданам Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

15.03.2018 15:39 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественное вручение паспортов юным гражданам Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Анастасия Хило получила паспорт

Акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, проходит во всех регионах страны. Традиционно путевки во взрослую жизнь молодые люди получают из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных и авторитетных людей страны.

Михаил Мясникович вручил паспорта юным гражданам Беларуси. Фото Оксаны Манчук.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, проходит во всех регионах страны. Традиционно путевки во взрослую жизнь молодые люди получают из рук...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Из запаса призывают до 2 тысяч военнообязанных. В Беларуси началась проверка Вооруженных Сил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика