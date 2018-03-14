|
ФОТОРЕПОРТАЖ: Торжественное вручение паспортов юным гражданам Беларуси (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
15.03.2018 15:39 — Новости Общества | БелТА
Анастасия Хило получила паспорт
Акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, проходит во всех регионах страны. Традиционно путевки во взрослую жизнь молодые люди получают из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных и авторитетных людей страны.
Михаил Мясникович вручил паспорта юным гражданам Беларуси. Фото Оксаны Манчук.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, проходит во всех регионах страны. Традиционно путевки во взрослую жизнь молодые люди получают из рук...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии