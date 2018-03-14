Единица измерения - Хавьер. Пять лет самому впечатляющему снежному шторму в истории Беларуси

Пять лет назад на Беларусь обрушился снежный шторм «Хавьер». Белорусы замерзали в застрявших на дорогах автомобилях, сражались со стихией, а потом много дней вывозили снег. Недавно в своем твиттере МЧС в шутку предложило измерять непогоду в условных Хавьерах: «Тогда все бы понимали… завтра в Гомеле 0,3 Хавьера, а в Могилеве 0,5». В годовщину снежного шторма TUT.BY решил ненаучно измерить в условных «Хавьерах» самые запомнившиеся ненастья последних лет и поговорил с людьми, которые их пережили.



Фото: Вадим Рымаков, TUT.BY

Как мы пересчитывали штормы в «Хавьеры» Во время «Хавьера» максимальный порыв ветра, который фиксировали в тот день, был 24 метра в секунду. Максимальное количество осадков зафиксировали в Славгородском районе — 26 миллиметров. Специалисты считают такие значения опасными: ветер — 25 метров в секунду, количество выпавших осадков — 20 миллиметров зимой (снег) и 50 миллиметров (дождь) летом. Чтобы сравнить штормы в «Хавьерах», мы взяли показатели этого шторма за единицу и соотнесли их с показателями других штормов-ураганов, которые переживала Беларусь. При этом, сравнивая летние осадки с зимними, мы умножали показатель «Хавьера» на 2,5 (разница между опасными значениями зимой и летом). Конечно, подход не научный, зато наглядный.

«Хавьер». 15−16 марта 2013 года

Снежный шторм «Хавьер» случился пять лет назад, но помнят его до сих пор. Общественный транспорт в Минске тогда парализовало — действенным вариантом было добираться на метро, но и там ограничивали потоки пассажиров. Многие шли домой пешком или добирались на попутных авто. «Cтали» трассы за городом.



В Минске в это время люди шли домой пешком из-за остановившихся троллейбусов и автобусов

Каким был «Хавьер». Высота снежного покрова в Минске утром 15 марта — 46 сантиметров, утром 16 марта, после снегопада — 57 сантиметров. Значит, сугробы выросли на 11 сантиметров. Максимальное количество выпавших осадков: в Славгородском районе — 26 миллиметров. Опасным считается снег с количеством осадков 20 миллиметров и больше. Максимальный порыв ветра: 24 метра в секунду. Очень сложные погодные условия во многих регионах из-за очень активного южного циклона. На большей части Беларуси — сильные осадки в виде снега, по юго-востоку — дождь, переходящий в мокрый снег. В южных и центральных районах Беларуси — сильный снег. (По данным Белгидрометеоцентра)

Однако очень многие люди не только не испугались шторма, но и активно помогали другим. Один из небезразличных — Евгений Селиверстов. О том, как он за ночь вытянул из снежных заносов 60 автомобилей на своем Toyota Land Cruiser, AUTO.TUT.BY рассказывал подробно . Помнит тот снежный шторм наш собеседник и спустя пять лет.



Евгений Селиверстов. Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

— Началось все с того, что я посмотрел в окно. Снег валил без остановки, на нашем сайте «4×4» (белорусского клуба джиперов. — Прим. TUT.BY) появились тревожные сообщения, что кто-то застрял в снегу. Решили организовать дежурство. Я в Уручье забрал свою машину, в ДОСААФ, где тренером тогда работал, — взял лопаты и крепкую веревку, которой можно за рывок вытащить машину. И — поехал, — вспоминает Евгений Селиверстов.

Это был не первый выезд джиперов на помощь автомобилистам в беде.

— Во время одной такой непогоды погиб наш товарищ — Степа Трубачев. Был жуткий гололед, а на МКАД, где поворот на резиденцию, есть глупо сконструированная развязка. Там уклон дороги в обратную сторону: если скользко и ветер, то машины несет на повороте. И вот там однажды случилась свалка из двадцати машин. Степа помогал эвакуировать их, его сбила случайно очередная машина. Мы помогаем людям в память о Степане, да и вообще — а почему бы не помочь? — рассказывает собеседник.

Евгений может долго говорить о тех, кому в «Хавьер» пригодилась помощь. Там вытащил газель, тут — протащил скорую помощь и несколько легковушек на кольцевую. Одна из самых яркий историй пришла по рации: сообщили, что в районе Гатово в автобусе «девушка собирается рожать».

— И я по кольцевой туда рванул. В это время внешнее кольцо МКАД стояло полностью, внутреннее где-то кое-как двигалось, но в районе развязок всегда был коллапс. Машина позволяла — объехал это скопление по обочине. К роженице стремился еще иранец, доктор, который тоже о ней узнал. Потом оказалось, что девушка правда беременная, но рожать пока не собралась. Доктор ее в город увез, — смеется Евгений.

Мужчина вспоминает волонтеров, которые разносили чай в термосах, парней, которые не смогли добраться в Гатово и охотно взялись помогать другим. Помнит, как долгие часы вытаскивали большими силами фуру из снежной засады.



Фото: Вадим Рымаков, TUT.BY

Из того шторма Евгений Селиверстов вынес несколько наблюдений. Например, что на автобусах МАЗ нет буксировочных тросов.

— Да еще автобусам тогда дали команду заглушить моторы и не двигаться. Поэтому общественный транспорт в бурю создал заторы на многих участках пути.

Второе наблюдение — о том, как люди реагируют на проблемы.

— Кто-то начинает раскидывать снег, а кто-то говорит: «Я тут посижу, утром приедут — меня спасут». Спасение утопающих, дружище, дело рук самих утопающих, — уверен Евгений Селиверстов. — Есть еще мысли, что народ тогда легкомысленно отнесся к предупреждениям о непогоде. Моя дочка с мужем поехали в Острошицкий городок на какую-то вечеринку, несмотря на мои предупреждения. Добрались, да, но с большими приключениями. Надо людям более серьезно относиться к своей жизни, к своей безопасности. Надо, чтобы нас заранее о таких бурях оповещали. И да, «Хавьер» был серьезной встряской для страны. И даже эти уровни опасности — оранжевый, красный — хорошо, что их придумали.

«Даниэлла». 12 января 2016 года. 0,9 «Хавьера»

Денис Анушко ждал циклон «Даниэлла» почти три года. Во время «Хавьера» он попал в аварию и сильно повредил спину. В страховой сказали, чтобы получить компенсацию, нужно провести следственный эксперимент в таких же погодных условиях, которые были в ураган.



Денис Анушко с родителями. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Какой была «Даниэлла» Высота снежного покрова в Минске 12 января была 13 сантиметров, на следующий день намеряли 24 сантиметра. То есть за время «Даниэллы» прибавилось девять сантиметров снега. Максимальное количество выпавших осадков: 23 миллиметра (в Минске). Ветер — до 14−18 метров с секунду (на востоке страны). Во многих районах страны выпало около половины месячной нормы осадков. (По данным Белгидрометеоцентра)

Исследование провели, на календаре уже 2018-й, а денег молодой человек до сих пор так и не получил. Сейчас Денис живет в Подмосковье, работает курьером и старается хоть немного подтянуть здоровье. Ходит на массажи, принимает массажные ванны, но боли в спине не проходят. О том, что случилось 15 марта 2013 года, он вспоминать не любит.

— Хочется, чтобы эта канитель со страховой поскорее закончилась, — не скрывает молодой человек. — Но ясности в истории нет до сих пор.

А началось все так: в «Хавьер» Денис остановился на трассе Минск — Могилев, чтобы помочь девушке, машина которой застряла в снегу. Когда он вернулся в свое авто, завести его не смог. В этот момент в его Mazda врезалась BMW, а потом, когда иномарку развернуло от удара, — влетела еще одна машина.

От ударов Денис серьезно пострадал. Рентген показал декомпрессионный перелом позвоночника и полностью раздробленный пятый шейный позвонок. Теперь молодой человек живет со скрепляющей титановой пластиной.

Компания «ТАСК» начислила ему тогда компенсацию в 1 миллион неденоминированных рублей — это за повреждения машины — и около 600 тысяч — за утерянное здоровье. Однако в «Белгосстрахе» в выплате отказали. Причина: страховое возмещение Денис может получить только на основании справки ГАИ. Но ее нет, так как расследование не завершено.

Точка в деле требовала схожих с «Хавьером» погодных условий, чтобы провести следственный эксперимент. И вот в день «Даниэллы» — 12 января 2016 года ГАИ его назначила. Денис с отцом приехали на место. Ждали, но «чуда» не произошло. Чуть позже в СК по Минску сообщат, на момент проведения эксперимента погодные условия снова не соответствовали тем, что были в «Хавьер». Новую попытку назначили на 16 января. И в этот день, наконец, все сложилось.



Денис Анушко с представителями ГАИ и Следственного комитета на месте аварии. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Но результаты нас не устроили, — чуть сдерживает эмоции Денис. — Во время эксперимента замеряли только один показатель — расстояние, на котором меня заметил водитель врезавшейся в мою "Мазду" машины. При этом на его скорость, тормозной путь, никто даже внимание не обратил. В итоге мы настаивали еще на одном эксперименте. Хотели бы, чтобы его провели в расширенной форме.

В феврале 2017-го, продолжает Денис, для этого же следственного эксперимента, ГАИ специально заказывали снеговые пушки.

— Они позвонили отцу, сообщили, что хотят провести эксперимент. Меня в этот момент в стране не было, а когда я приехал, закончился нужный мороз, — вспоминает Денис. — Поэтому эксперимент до сих пор так и не переделали.

За это время, рассказывает молодой человек, дело много раз закрывали и открывали. Раз пять им приходилось обращаться в Генпрокуратуру.

— А что говорят в страховой?

— Говорят, пока следствие не закончится, выплат никаких не будет, — отвечает собеседник. — Очень надеюсь, что справедливость восторжествует.

— Страх из-за непогоды есть?

— Есть, но, чтобы справиться с фобией, ее нужно перебороть, — говорит Денис. — Поэтому я по-прежнему вожу. Вообще, у меня страсть к автомобилям, и без машины я просто не могу жить. Стараюсь более позитивно смотреть на то, что происходит вокруг. Искать варианты, где можно работать и зарабатывать. И не обращать внимание на боль. Но боль остается, и только Бог знает, что там дальше будет.

Летний ураган. 13 июля 2016 года. 1,05 «Хавьера» (по силе ветра)

Летний ураган 2016 года сталкивал большие пассажирские самолеты и подбрасывал вверх легкие, лес валил как спички .



Фото: twitter.com

Каким был летний ураган. Скорость ветра в минском аэропорту достигала 25 метров в секунду. Этот ветер считается опасным. Местами выпал град. Во многих районах прошли грозовые дожди различной интенсивности. На реке Свислочь (гидропост Диневичи), например, за 8 часов выпало 76 миллиметров осадков. Опасными считают осадки в 50 миллиметров. (По данным Белгидрометеоцентра)

Дмитрий Деркач сейчас работает лесником Червенского лесничества, в тот год еще не работал в лесу. Он вспоминает, что в день урагана был дома, помогал брату ремонтировать машину. У семьи частный дом в Червене.

— Вдруг — сильный шквалистый ветер, шифер полетел с крыш. Из-за пелены дождя соседнего здания метрах в семи не было видно из окна. Ураган пронесся, вышли, в се в шоке: у соседей повредило кровли, у нас снесло почти полкрыши. Повезло, что вовремя машину загнали в гараж: очень много на ее место нанесло ломаного шифера. Страховку не возместили — даже половины. Своими силами крышу восстановили — потолки, слава богу, остались на месте. Рядом поселок Натальевск — там у людей взрывало потолок даже.



А так выглядела сильно пострадавшая от урагана 2016 года деревня Кулешовка, что в Смолевичском районе. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Страшные кадры о том, как ураган 2016 года не пощадил лес, разошлись по стране — особенно не повезло Смолевичскому району. Дмитрий Деркач рассказывает, что Червенское лесничество, куда он устроился на работу, столкнулось с похожим ураганом через год — 2 августа 2017 года.

— Мы уже с работы вернулись. Погодка испортилась, тучки пошли знакомые — немного насторожило, — рассказывает Дмитрий Деркач. — Дождь, ветер. После этого нам звонок с работы: готовьтесь, Червенский район, чрезвычайная ситуация. За мной заехали другние лесники. Все туда, на место происшествия. Дождь, ливень — у могилевской трассы ничего видно не было сразу. А у поселков — картина страшая. Места знакомые: там, где стояли знакомые леса — поля образовались! Помню, что в одном из поселков ждали скорую помощь — нас просили, чтобы к ним дорогу побыстрее очистили от ветровала.



После урагана 2016 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Лесники резали упавшие деревья на куски по пару метров — чтобы побыстрее столкнуть их на край дороги. На помощь приехало другое лесничество.

— Заметил тогда, что дерево под напряжением зажато: такой момент, что оно в любое время может ращепиться, ударить по ногам, рукам. Предупредил товарищей, стали пилить с таким учетом. Слава богу, обошлось без травм. За полчаса-час расчистили и дали дорогу машинам. Поехали осматривать другие участки разрушенные. Больше всего уделяли внимания дорогам. Мы тогда работали долко. В полночь подгоняли свои машины, включали фары — и продолжали освобождать дороги.

Напоследок Дмитрий вспоминает, что и «Хавьер» он не забудет никогда. 15 марта он возвращался из Минской областной больницы в Червень на автобусе с маленькой дочкой. Помнит, что сели в автобус около полудня. Преодолели полпути до Смиловичей, а там в заторе провели часов пять. Потом водитель попробовал прорваться в Минск. Совсем скоро снова попали в затор.

— В автобусе было очень жарко, вода питьевая закончилась, ребенок плакал. Тяжело переносили, конечно. В Минск мы попали только в начале седьмого утра. Почти сутки провели в автобусе.

После нескольких ситуаций с бушующей стихией Дмитрий Деркач взял в привычку по утрам просматривать прогноз погоды. Работа на воздухе, а так хотя бы знаешь, чего ожидать.

Самый сильный дождь. 25−26 июля 2017 года. 1,6 «Хавьера» (по количеству осадков)

Влад, Семен и Ваня дружат до сих пор. Несколько раз в неделю они по-прежнему встречаются в пиццерии под «Гиппо», но на новые приключения ребят пока не тянет — хватило и летних. Они те самые друзья, которые 25 июля прошлого года во время самого сильного за всю историю метеонаблюдений ливня в Минске плавали по городу на надувном круге.



Фото: личный архив Семена Толкачева

Каким был самый сильный ливень Количество выпавших осадков: 77,5 миллиметров в Минске. Грозовые дожди прошли по большей части Беларуси. Больше всего осадков выпало в Самохваловичах — 103 миллиметра (По данным Белгидрометеоцентра)

Смеются, открыли плавательный сезон. Сейчас круг сдут — ждет следующего лета.

— После того вечера плавали на нем всего раз: в августе, когда на Вяче закрывали сезон, — рассказывает один из друзей Семен Толкачев. — И как? Где водичка получше? — В луже, — то ли в правду, то ли всерьез отвечает собеседник.

Но еще приятнее было 26 июля, когда информация о приключениях Влада, Семена и Вани разлетелась по всему интернету. В соцсетях Семену стали писать незнакомые люди, говорили: «Спасибо, за поднятое настроение». Сейчас о прошлом лете Семен вспоминает с радостью, особенно когда за окном холод и зима.



А так потоп выглядел в Бресте. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Не люблю зиму, — не скрывает он. — Особенно снегопады.

И дело здесь не только во вкусе, но и в практичности. Парень учится на четвертом курсе в Смиловичском аграрном колледже. Каждый день в 7.10 утра он выходит из дома, чтобы в восемь быть на остановке. Примерно в 8.00 у него маршрутка.

— В снегопады она сильно задерживается, — объясняет он. — Недавно, когда несколько дней шел снег, по полчаса приходилось ждать.

Зима продолжает подбрасывать ему сюрпризы. Недавно шел Семен на занятия, в ушах — наушники, а ребята на крыше корпуса чистили снег.

— И тут я понимаю, что меня накрыло, — вспоминает парень, как на него «упал сугроб». — Ели устоял, шапку сбило, наушники вырвало, но самое неприятное, что много снега попало за шиворот.

— Злились на ребят?

— Нет, но из корпуса шел уже другой дорогой.

Сейчас Семен и товарищи ждут лета. В июле 2017-го на волне позитивной популярности они пообещали: в следующий сильный дождь купят спасательный круг в виде большого розового фламинго и переплывут на нем затопленную Немигу. Вызов природе друзья сделали, теперь дело за погодой, а точнее непогодой.

Весенний снегопад. 3 марта 2018 года. 0,5 «Хавьера»

В этом году зима успела показать характер: 3 марта в Минске (и не только) разразился снегопад.

Каким был снегопад 3 марта Максимальное количество выпавших осадков: 13 миллиметров. До опасного уровня — далеко. Скорость ветра: 4 метра в секунду. (По данным Белгидрометеоцентра)

TUT.BY во время последнего снегопада решил измерить стихию в пти-брабансонах Амидале и Тосе и посмотреть, сколько собак спрячется в сугробе .



Фото: личный архив семьи Смирновых

«Хавьер» Амидала не помнит, тогда она еще не родилась. Хотя если бы она знала силу этого урагана, оценила бы, как ей повезло. Амидала — тот самый пти-брабансон, которая 1 марта устроила самую настоящую собачью революцию: в мороз и холод она отказалась выходить на улицу .

Причем, самое интересное, как. Расставив лапы в знак протеста, Амидала улеглась на коврике — и все никакие слова и уговоры не заставили ее сдвинуться с места. В итоге Ксении Смирновой, хозяйке собаки, пришлось взять ее под руку и самой вынести из дома. На улице пти-брабансон решила повторить протест, но через пару секунд передумала. Земля все-таки не коврик, тут долго не полежишь.

— Как сейчас Амидала? — спрашиваем у Ксении.

— Хорошо, когда потеплело, ее жизнь наладилась, — улыбается хозяйка и вспоминает о случае 1 марта. — В тот день на утренней прогулке Амидала очень замерзла. И вечером, понимая, что ее ждет, идти туда больше не захотела.

Понять собаку, говорит Ксения, можно. У нее нет подшерстка, в мороз она мерзнет, поэтому ее приходится одевать, — поясняет собеседница. — Ботиночки же защищают лапы от соли, которая разъедает подушечки.

Амидала появилась у Смирновых три года назад. На год ее опередила рыжая Тося.

— Муж всегда хотел пти-брабансона, мы долго не могли кого-то выбрать. А потом в объявлениях увидели Тосю, — рассказывает Ксения. — У нее проблемы с челюстью, и никто не хотел ее брать. Шесть месяцев она жила с мамой. А мы увидели и поняли — наша. Правда, все время на работе, собаке одной было скучно, и мы решили завести ей подружку. Так и появилась Амидала.

У Тоси с зимой отношения попроще.

— В морозы она тоже страдает, но идет. Хотя и у нее есть своя фишка. Во время прогулок она иногда начинает поджимать переднюю лапку — это значит, я устала, возьми меня на ручки, — объясняет Ксения.

Эти зима-весна в жизни пти-брабансонов самые холодные, хотя от стихии страдали они и раньше. Прошлым летом, например, после ливня потоками луж Тосю, рост которой всего 39 сантиметров, чуть не смыло в ров возле дома.

— Но самая тяжелая пора для наших для Тоси и Амидалы в этом году уже прошла, — улыбается Ксения и дополняет. — Поэтому собаки выдохнули. По крайней мере, до следующих морозов.





Хотя мартовский снегопад был не самым сильным, пользователи соцсетей, глядя на растущие сугробы, снова сразу вспомнили «Хавьер».

— Каждый сильный снег наши люди будут называть «Хавьером», пока не забудут! — смеется TUT.BY начальник отдела климата Республиканского гидрометеоцентра Елена Комаровская. — И мы постоянно его вспоминаем.