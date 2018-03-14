|
Единица измерения - Хавьер. Пять лет самому впечатляющему снежному шторму в истории Беларуси
15.03.2018 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Пять лет назад на Беларусь обрушился снежный шторм «Хавьер». Белорусы замерзали в застрявших на дорогах автомобилях, сражались со стихией, а потом много дней вывозили снег. Недавно в своем твиттере МЧС в шутку предложило измерять непогоду в условных Хавьерах: «Тогда все бы понимали… завтра в Гомеле 0,3 Хавьера, а в Могилеве 0,5». В годовщину снежного шторма TUT.BY решил ненаучно измерить в условных «Хавьерах» самые запомнившиеся ненастья последних лет и поговорил с людьми, которые их пережили.
«Хавьер». 15−16 марта 2013 года
Однако очень многие люди не только не испугались шторма, но и активно помогали другим. Один из небезразличных — Евгений Селиверстов. О том, как он за ночь вытянул из снежных заносов 60 автомобилей на своем Toyota Land Cruiser, AUTO.TUT.BY
— Началось все с того, что я посмотрел в окно. Снег валил без остановки, на нашем сайте «4×4» (белорусского клуба джиперов. — Прим. TUT.BY) появились тревожные сообщения, что кто-то застрял в снегу. Решили организовать дежурство. Я в Уручье забрал свою машину, в ДОСААФ, где тренером тогда работал, — взял лопаты и крепкую веревку, которой можно за рывок вытащить машину. И — поехал, — вспоминает Евгений Селиверстов.
Это был не первый выезд джиперов на помощь автомобилистам в беде.
— Во время одной такой непогоды погиб наш товарищ — Степа Трубачев. Был жуткий гололед, а на МКАД, где поворот на резиденцию, есть глупо сконструированная развязка. Там уклон дороги в обратную сторону: если скользко и ветер, то машины несет на повороте. И вот там однажды случилась свалка из двадцати машин. Степа помогал эвакуировать их, его сбила случайно очередная машина. Мы помогаем людям в память о Степане, да и вообще — а почему бы не помочь? — рассказывает собеседник.
Евгений может долго говорить о тех, кому в «Хавьер» пригодилась помощь. Там вытащил газель, тут — протащил скорую помощь и несколько легковушек на кольцевую. Одна из самых яркий историй пришла по рации: сообщили, что в районе Гатово в автобусе «девушка собирается рожать».
— И я по кольцевой туда рванул. В это время внешнее кольцо МКАД стояло полностью, внутреннее где-то кое-как двигалось, но в районе развязок всегда был коллапс. Машина позволяла — объехал это скопление по обочине. К роженице стремился еще иранец, доктор, который тоже о ней узнал. Потом оказалось, что девушка правда беременная, но рожать пока не собралась. Доктор ее в город увез, — смеется Евгений.
Мужчина вспоминает волонтеров, которые разносили чай в термосах, парней, которые не смогли добраться в Гатово и охотно взялись помогать другим. Помнит, как долгие часы вытаскивали большими силами фуру из снежной засады.
Из того шторма Евгений Селиверстов вынес несколько наблюдений. Например, что на автобусах МАЗ нет буксировочных тросов.
— Да еще автобусам тогда дали команду заглушить моторы и не двигаться. Поэтому общественный транспорт в бурю создал заторы на многих участках пути.
Второе наблюдение — о том, как люди реагируют на проблемы.
— Кто-то начинает раскидывать снег, а кто-то говорит: «Я тут посижу, утром приедут — меня спасут». Спасение утопающих, дружище, дело рук самих утопающих, — уверен Евгений Селиверстов. — Есть еще мысли, что народ тогда легкомысленно отнесся к предупреждениям о непогоде. Моя дочка с мужем поехали в Острошицкий городок на какую-то вечеринку, несмотря на мои предупреждения. Добрались, да, но с большими приключениями. Надо людям более серьезно относиться к своей жизни, к своей безопасности. Надо, чтобы нас заранее о таких бурях оповещали. И да, «Хавьер» был серьезной встряской для страны. И даже эти уровни опасности — оранжевый, красный — хорошо, что их придумали.
«Даниэлла». 12 января 2016 года. 0,9 «Хавьера»
Денис Анушко
Исследование провели, на календаре уже 2018-й, а денег молодой человек до сих пор так и не получил. Сейчас Денис живет в Подмосковье, работает курьером и старается хоть немного подтянуть здоровье. Ходит на массажи, принимает массажные ванны, но боли в спине не проходят. О том, что случилось 15 марта 2013 года, он вспоминать не любит.
— Хочется, чтобы эта канитель со страховой поскорее закончилась, — не скрывает молодой человек. — Но ясности в истории нет до сих пор.
А началось все так: в «Хавьер» Денис остановился на трассе Минск — Могилев, чтобы помочь девушке, машина которой застряла в снегу. Когда он вернулся в свое авто, завести его не смог. В этот момент в его Mazda врезалась BMW, а потом, когда иномарку развернуло от удара, — влетела еще одна машина.
От ударов Денис серьезно пострадал. Рентген показал декомпрессионный перелом позвоночника и полностью раздробленный пятый шейный позвонок. Теперь молодой человек живет со скрепляющей титановой пластиной.
Компания «ТАСК» начислила ему тогда компенсацию в 1 миллион неденоминированных рублей — это за повреждения машины — и около 600 тысяч — за утерянное здоровье. Однако в «Белгосстрахе» в выплате отказали. Причина: страховое возмещение Денис может получить только на основании справки ГАИ. Но ее нет, так как расследование не завершено.
Точка в деле требовала схожих с «Хавьером» погодных условий, чтобы провести следственный эксперимент. И вот в день «Даниэллы» — 12 января 2016 года ГАИ его назначила. Денис с отцом приехали на место. Ждали, но «чуда» не произошло. Чуть позже в СК по Минску сообщат, на момент проведения эксперимента погодные условия снова не соответствовали тем, что были в «Хавьер».
— Но результаты нас не устроили, — чуть сдерживает эмоции Денис. — Во время эксперимента замеряли только один показатель — расстояние, на котором меня заметил водитель врезавшейся в мою "Мазду" машины. При этом на его скорость, тормозной путь, никто даже внимание не обратил. В итоге мы настаивали еще на одном эксперименте. Хотели бы, чтобы его провели в расширенной форме.
В феврале 2017-го, продолжает Денис, для этого же следственного эксперимента, ГАИ специально заказывали снеговые пушки.
— Они позвонили отцу, сообщили, что хотят провести эксперимент. Меня в этот момент в стране не было, а когда я приехал, закончился нужный мороз, — вспоминает Денис. — Поэтому эксперимент до сих пор так и не переделали.
За это время, рассказывает молодой человек, дело много раз закрывали и открывали. Раз пять им приходилось обращаться в Генпрокуратуру.
— А что говорят в страховой?
— Говорят, пока следствие не закончится, выплат никаких не будет, — отвечает собеседник. — Очень надеюсь, что справедливость восторжествует.
— Страх из-за непогоды есть?
— Есть, но, чтобы справиться с фобией, ее нужно перебороть, — говорит Денис. — Поэтому я по-прежнему вожу. Вообще, у меня страсть к автомобилям, и без машины я просто не могу жить. Стараюсь более позитивно смотреть на то, что происходит вокруг. Искать варианты, где можно работать и зарабатывать. И не обращать внимание на боль. Но боль остается, и только Бог знает, что там дальше будет.
Летний ураган. 13 июля 2016 года. 1,05 «Хавьера» (по силе ветра)
Летний ураган 2016 года
Дмитрий Деркач сейчас работает лесником Червенского лесничества, в тот год еще не работал в лесу. Он вспоминает, что в день урагана был дома, помогал брату ремонтировать машину. У семьи частный дом в Червене.
— Вдруг — сильный шквалистый ветер, шифер полетел с крыш. Из-за пелены дождя соседнего здания метрах в семи не было видно из окна. Ураган пронесся, вышли, в се в шоке: у соседей повредило кровли, у нас снесло почти полкрыши. Повезло, что вовремя машину загнали в гараж: очень много на ее место нанесло ломаного шифера. Страховку не возместили — даже половины. Своими силами крышу восстановили — потолки, слава богу, остались на месте. Рядом поселок Натальевск — там у людей взрывало потолок даже.
Страшные кадры о том, как ураган 2016 года не пощадил лес, разошлись по стране — особенно не повезло Смолевичскому району. Дмитрий Деркач рассказывает, что Червенское лесничество, куда он устроился на работу, столкнулось с похожим ураганом через год — 2 августа 2017 года.
— Мы уже с работы вернулись. Погодка испортилась, тучки пошли знакомые — немного насторожило, — рассказывает Дмитрий Деркач. — Дождь, ветер. После этого нам звонок с работы: готовьтесь, Червенский район, чрезвычайная ситуация. За мной заехали другние лесники. Все туда, на место происшествия. Дождь, ливень — у могилевской трассы ничего видно не было сразу. А у поселков — картина страшая. Места знакомые: там, где стояли знакомые леса — поля образовались! Помню, что в одном из поселков ждали скорую помощь — нас просили, чтобы к ним дорогу побыстрее очистили от ветровала.
Лесники резали упавшие деревья на куски по пару метров — чтобы побыстрее столкнуть их на край дороги. На помощь приехало другое лесничество.
— Заметил тогда, что дерево под напряжением зажато: такой момент, что оно в любое время может ращепиться, ударить по ногам, рукам. Предупредил товарищей, стали пилить с таким учетом. Слава богу, обошлось без травм. За полчаса-час расчистили и дали дорогу машинам. Поехали осматривать другие участки разрушенные. Больше всего уделяли внимания дорогам. Мы тогда работали долко. В полночь подгоняли свои машины, включали фары — и продолжали освобождать дороги.
Напоследок Дмитрий вспоминает, что и «Хавьер» он не забудет никогда. 15 марта он возвращался из Минской областной больницы в Червень на автобусе с маленькой дочкой. Помнит, что сели в автобус около полудня. Преодолели полпути до Смиловичей, а там в заторе провели часов пять. Потом водитель попробовал прорваться в Минск. Совсем скоро снова попали в затор.
— В автобусе было очень жарко, вода питьевая закончилась, ребенок плакал. Тяжело переносили, конечно. В Минск мы попали только в начале седьмого утра. Почти сутки провели в автобусе.
После нескольких ситуаций с бушующей стихией Дмитрий Деркач взял в привычку по утрам просматривать прогноз погоды. Работа на воздухе, а так хотя бы знаешь, чего ожидать.
Самый сильный дождь. 25−26 июля 2017 года. 1,6 «Хавьера» (по количеству осадков)
Влад, Семен и Ваня дружат до сих пор. Несколько раз в неделю они по-прежнему встречаются в пиццерии под «Гиппо», но на новые приключения ребят пока не тянет — хватило и летних. Они те самые друзья, которые 25 июля прошлого года во время
Смеются, открыли плавательный сезон. Сейчас круг сдут — ждет следующего лета.
— После того вечера плавали на нем всего раз: в августе, когда на Вяче закрывали сезон, — рассказывает один из друзей Семен Толкачев. — И как? Где водичка получше? — В луже, — то ли в правду, то ли всерьез отвечает собеседник.
Но еще приятнее было 26 июля, когда информация о приключениях Влада, Семена и Вани разлетелась по всему интернету. В соцсетях Семену стали писать незнакомые люди, говорили: «Спасибо, за поднятое настроение». Сейчас о прошлом лете Семен вспоминает с радостью, особенно когда за окном холод и зима.
— Не люблю зиму, — не скрывает он. — Особенно снегопады.
И дело здесь не только во вкусе, но и в практичности. Парень учится на четвертом курсе в Смиловичском аграрном колледже. Каждый день в 7.10 утра он выходит из дома, чтобы в восемь быть на остановке. Примерно в 8.00 у него маршрутка.
— В снегопады она сильно задерживается, — объясняет он. — Недавно, когда несколько дней шел снег, по полчаса приходилось ждать.
Зима продолжает подбрасывать ему сюрпризы. Недавно шел Семен на занятия, в ушах — наушники, а ребята на крыше корпуса чистили снег.
— И тут я понимаю, что меня накрыло, — вспоминает парень, как на него «упал сугроб». — Ели устоял, шапку сбило, наушники вырвало, но самое неприятное, что много снега попало за шиворот.
— Злились на ребят?
— Нет, но из корпуса шел уже другой дорогой.
Сейчас Семен и товарищи ждут лета. В июле 2017-го на волне позитивной популярности они пообещали: в следующий сильный дождь купят спасательный круг в виде большого розового фламинго и переплывут на нем затопленную Немигу. Вызов природе друзья сделали, теперь дело за погодой, а точнее непогодой.
Весенний снегопад. 3 марта 2018 года. 0,5 «Хавьера»
В этом году зима успела показать характер: 3 марта в Минске (и не только) разразился снегопад.
TUT.BY во время последнего снегопада решил измерить стихию в пти-брабансонах Амидале и Тосе и посмотреть,
«Хавьер» Амидала не помнит, тогда она еще не родилась. Хотя если бы она знала силу этого урагана, оценила бы, как ей повезло. Амидала — тот самый пти-брабансон, которая 1 марта устроила самую настоящую собачью революцию: в мороз и холод она
Причем, самое интересное, как. Расставив лапы в знак протеста, Амидала улеглась на коврике — и все никакие слова и уговоры не заставили ее сдвинуться с места. В итоге Ксении Смирновой, хозяйке собаки, пришлось взять ее под руку и самой вынести из дома. На улице пти-брабансон решила повторить протест, но через пару секунд передумала. Земля все-таки не коврик, тут долго не полежишь.
— Как сейчас Амидала? — спрашиваем у Ксении.
— Хорошо, когда потеплело, ее жизнь наладилась, — улыбается хозяйка и вспоминает о случае 1 марта. — В тот день на утренней прогулке Амидала очень замерзла. И вечером, понимая, что ее ждет, идти туда больше не захотела.
Понять собаку, говорит Ксения, можно. У нее нет подшерстка, в мороз она мерзнет, поэтому ее приходится одевать, — поясняет собеседница. — Ботиночки же защищают лапы от соли, которая разъедает подушечки.
Амидала появилась у Смирновых три года назад. На год ее опередила рыжая Тося.
— Муж всегда хотел пти-брабансона, мы долго не могли кого-то выбрать. А потом в объявлениях увидели Тосю, — рассказывает Ксения. — У нее проблемы с челюстью, и никто не хотел ее брать. Шесть месяцев она жила с мамой. А мы увидели и поняли — наша. Правда, все время на работе, собаке одной было скучно, и мы решили завести ей подружку. Так и появилась Амидала.
У Тоси с зимой отношения попроще.
— В морозы она тоже страдает, но идет. Хотя и у нее есть своя фишка. Во время прогулок она иногда начинает поджимать переднюю лапку — это значит, я устала, возьми меня на ручки, — объясняет Ксения.
Эти зима-весна в жизни пти-брабансонов самые холодные, хотя от стихии страдали они и раньше. Прошлым летом, например, после ливня потоками луж Тосю, рост которой всего 39 сантиметров, чуть не смыло в ров возле дома.
— Но самая тяжелая пора для наших для Тоси и Амидалы в этом году уже прошла, — улыбается Ксения и дополняет. — Поэтому собаки выдохнули. По крайней мере, до следующих морозов.
Хотя мартовский снегопад был не самым сильным, пользователи соцсетей, глядя на растущие сугробы, снова сразу вспомнили «Хавьер».
— Каждый сильный снег наши люди будут называть «Хавьером», пока не забудут! — смеется TUT.BY начальник отдела климата Республиканского гидрометеоцентра Елена Комаровская. — И мы постоянно его вспоминаем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В годовщину снежного шторма TUT.BY решил ненаучно измерить в условных Хавьерах самые запомнившиеся ненастья последних лет и поговорил с людьми, которые их пережили.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии