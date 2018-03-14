Брестские пограничники задержали россиянина, который снимал у границы закат квадрокоптером

На 36-летнего россиянина, который возле границы снимал квадрокоптером закат, составили протокол, сообщил TUT.BY официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.



Фото: ГПК

Вечером 14 марта в пограничной зоне вблизи деревни Страдечь Брестского района местные жители сообщили пограничникам о неизвестном, который запускал квадрокоптер.

Россиянин ехал через Беларусь транзитом и снимал на камеру квадрокоптера природные красоты. Один раз он производил съемку под Минском. Второй — в приграничной зоне, недалеко от места, где на днях пограничники задержали контрабандистов , пытавшихся на беспилотном летательном аппарате перекинуть в Польшу сигареты.

Пограничникам россиянин пояснил, что хотел снять на квадрокоптер «красивый закат». В отношении мужчины составили протокол за незаконное использование беспилотного летательного аппарата в пределах пограничной зоны.