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Брестские пограничники задержали россиянина, который снимал у границы закат квадрокоптером
15.03.2018 15:36 — Новости Общества | Tut.by
На 36-летнего россиянина, который возле границы снимал квадрокоптером закат, составили протокол, сообщил TUT.BY официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.
Вечером 14 марта в пограничной зоне вблизи деревни Страдечь Брестского района местные жители сообщили пограничникам о неизвестном, который запускал квадрокоптер.
Россиянин ехал через Беларусь транзитом и снимал на камеру квадрокоптера природные красоты. Один раз он производил съемку под Минском. Второй — в приграничной зоне, недалеко от места, где на днях
Пограничникам россиянин пояснил, что хотел снять на квадрокоптер «красивый закат». В отношении мужчины составили протокол за незаконное использование беспилотного летательного аппарата в пределах пограничной зоны.
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Видеооператор попался пограничникам недалеко от места, где на днях задержали сигаретных контрабандистов, пытавшихся переправить на беспилотнике товар в Польшу.
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