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Брестские пограничники задержали россиянина, который снимал у границы закат квадрокоптером

15.03.2018 15:36 — Новости Общества | Tut.by  
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На 36-летнего россиянина, который возле границы снимал квадрокоптером закат, составили протокол, сообщил TUT.BY официальный представитель Брестской пограничной группы Сергей Дмитриев.


Фото: ГПК

Вечером 14 марта в пограничной зоне вблизи деревни Страдечь Брестского района местные жители сообщили пограничникам о неизвестном, который запускал квадрокоптер.

Россиянин ехал через Беларусь транзитом и снимал на камеру квадрокоптера природные красоты. Один раз он производил съемку под Минском. Второй — в приграничной зоне, недалеко от места, где на днях пограничники задержали контрабандистов, пытавшихся на беспилотном летательном аппарате перекинуть в Польшу сигареты.

Пограничникам россиянин пояснил, что хотел снять на квадрокоптер «красивый закат». В отношении мужчины составили протокол за незаконное использование беспилотного летательного аппарата в пределах пограничной зоны.

 
 
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Видеооператор попался пограничникам недалеко от места, где на днях задержали сигаретных контрабандистов, пытавшихся переправить на беспилотнике товар в Польшу.

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