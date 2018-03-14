Бесплатный проезд для школьников ввели в Городокском районе

Школьники и учащиеся Городка и Городокского района получили право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Соответствующее решение принял районный совет депутатов.

Льготный проезд будет действовать с 1 сентября по 30 июня для проживающих на территории района учащихся учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специального образования, расположенных на территории Городка и Городокского района.

Бесплатно можно будет проехать от места жительства к месту учебы или занятий и обратно, эта льгота распространяется на автомобильный транспорт общего пользования, осуществляющий городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении. Для льготного проезда нужно будет предъявить специальную справку.

В конце февраля такое же решение было принято в Оршанском районе.