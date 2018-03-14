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Шенгенская виза для белорусов может не подорожать до 80 евро, а подешеветь до 35
15.03.2018 16:19 — Новости Общества | Tut.by
Накануне Еврокомиссия объявила о разработке поправок в визовые правила ЕС и предложила увеличить размер консульского сбора за шенгенские визы — с 60 до 80.
— Предложенные изменения еще будут обсуждаться в Европейском парламенте и Совете ЕС. До того как новые правила станут законом, с ними должны согласиться оба института, — объяснили TUT.BY в представительстве Евросоюза в Беларуси.
При этом в представительстве отметили, что увеличение визового сбора не затронет те страны, граждане которых платят более низкий сбор — 35 евро. Сбор, напомним, снижен для стран, которые заключили с ЕС соглашение об упрощении визового режима, например, для России, Армении, Азербайджана.
Беларусь уже несколько лет ведет
Чтобы цена на визы была снижена, Минск и Брюссель должны заключить два соглашения — об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Ни один из документов пока не подписан, и точных сроков заключения этих соглашений не озвучено. Однако если сторонам удастся договориться, то шенгенская виза для белорусов может не подорожать до 80 евро, а подешеветь до 35.
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Предложение о подорожании шенгенской визы до 80 евро еще будет обсуждаться в Европейском парламенте и Совете ЕС.
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