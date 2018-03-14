ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шенгенская виза для белорусов может не подорожать до 80 евро, а подешеветь до 35

15.03.2018 16:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Предложение о подорожании шенгенской визы до 80 евро еще будет обсуждаться в Европейском парламенте и Совете ЕС и не коснется Беларуси, если наша страна договорится о снижении визового сбора до 35 евро, сообщили в представительстве Евросоюза в Беларуси.

Накануне Еврокомиссия объявила о разработке поправок в визовые правила ЕС и предложила увеличить размер консульского сбора за шенгенские визы — с 60 до 80.

— Предложенные изменения еще будут обсуждаться в Европейском парламенте и Совете ЕС. До того как новые правила станут законом, с ними должны согласиться оба института, — объяснили TUT.BY в представительстве Евросоюза в Беларуси.

При этом в представительстве отметили, что увеличение визового сбора не затронет те страны, граждане которых платят более низкий сбор — 35 евро. Сбор, напомним, снижен для стран, которые заключили с ЕС соглашение об упрощении визового режима, например, для России, Армении, Азербайджана.

Беларусь уже несколько лет ведет консультации и переговоры с Европейским союзом по облегчению визовых формальностей. Еще в прошлом году сообщалось о том, что переговоры находятся на завершающем этапе.

Чтобы цена на визы была снижена, Минск и Брюссель должны заключить два соглашения — об упрощении визовых процедур и о реадмиссии. Ни один из документов пока не подписан, и точных сроков заключения этих соглашений не озвучено. Однако если сторонам удастся договориться, то шенгенская виза для белорусов может не подорожать до 80 евро, а подешеветь до 35.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 87
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложение о подорожании шенгенской визы до 80 евро еще будет обсуждаться в Европейском парламенте и Совете ЕС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Для снятия проблемных вопросов порой достаточно четко объяснить людям ситуацию - Рыженков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика