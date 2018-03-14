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Журналист БЕЛТА стала победителем конкурса БелТПП "Развитие экспортного потенциала Беларуси"
15.03.2018 16:38 — Новости Общества | БелТА
15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналист Белорусского телеграфного агентства Юлия Дыленок стала победителем конкурса "Развитие экспортного потенциала Беларуси", организованного Белорусской торгово-промышленной палатой. Церемония награждения состоялась сегодня в БелТПП, передает корреспондент БЕЛТА.
Юлия Дыленок победила в номинации "Лучший автор информационного агентства".
Также были названы победители и лауреаты в номинациях "Лучший автор интернет-издания", "Лучший автор печатного издания", "Лучший авторский коллектив на телевидении", "Лучший автор радиоэфира".
Гран-при конкурса получил коллектив авторов телеканала "Беларусь 1".-0-
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15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналист Белорусского телеграфного агентства Юлия Дыленок стала победителем конкурса "Развитие экспортного потенциала Беларуси",...
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