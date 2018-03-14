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В Минском районе несколько человек отравились суррогатным алкоголем, есть жертвы
15.03.2018 16:49 — Новости Общества | Tut.by
В агрогородке Новоселье Минского района несколько человек отравились суррогатным алкоголем. По данным TUT.BY, двое мужчин погибли, еще один находится в больнице.
Как рассказала TUT.BY местная жительница, 5 марта мужчины отравились «каким-то суррогатом из фляг». «Нормальные люди, не забулдыги какие-то», — рассказала женщина.
Еще одна жительница Новоселья сообщила, что мужчинам было примерно по 50 лет.
«Сегодня хоронят одного, несколькими днями ранее тоже похоронили. Чудовищно, жалко мужиков — мужья, сыновья. Говорят, они что-то выпили, но кто знает», — рассказывает собеседница. По ее словам, ходят слухи, якобы пострадавших больше, «но вы понимаете, деревня есть деревня».
По информации TUT.BY из еще одного источника — умерло двое, еще один в больнице в тяжелом состоянии.
Местный житель уточняет, что все случилось две недели назад. Мужчины собрались в доме и выпили «что-то вроде омывайки».
«Один умер спустя сутки примерно, второй через неделю — его сегодня хоронят. Третий — в коме, мужчине примерно 40 лет».
(Будет дополнено).
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По неофициальным данным, люди пили "какой-то суррогат из фляг".
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