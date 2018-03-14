ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Гомельщине от суицидов умирает больше людей, чем от всех остальных внешних причин

15.03.2018 17:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Количество добровольно ушедших из жизни людей в Гомельской области в прошлом году превысило число погибших от других внешних причин. Проблему силовики региона и чиновники обсудили на совещании по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством прокурора Гомельской области Виктора Морозова.


Фото носит иллюстративный характер

Прокуратуре известно о случаях, когда медицинские работники знали о попытках людей свести счеты с жизнью — и при этом не приняли должных мер к их предотвращению, не оказали людям необходимой психиатрической помощи. Прокуроры во время проверок сами звонили по «телефону доверия» в службу экстренной психологической помощи — и оказалось, что некоторые номера телефонов, размещенные в Сети и СМИ, а также в территориальных центрах социального обслуживания населения, не существовали или же звонившему предлагали обратиться в платную справочную службу. В некоторых случаях вместо помощи человеку рекомендовали записаться на прием к врачу.

Свою лепту в печальную статистику, по мнению прокурора области, могли внести «Синий кит» и иные деструктивные движения в подростковой среде, распространение которых однако удалось остановить благодаря экстренным мерам и слаженной работе компетентных органов и служб.

— Только общими усилиями местных органов власти, органов здравоохранения, образования, социальной защиты и правоохранительных органов можно сохранить жизнь граждан и снизить количество попыток самоубийств, — подытожил Виктор Морозов.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество добровольно ушедших из жизни в Гомельской области в прошлом году превысило число погибших от других внешних причин. Проблему обсудили силовики и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Минском районе несколько человек отравились суррогатным алкоголем, есть жертвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика