На Гомельщине от суицидов умирает больше людей, чем от всех остальных внешних причин

Количество добровольно ушедших из жизни людей в Гомельской области в прошлом году превысило число погибших от других внешних причин. Проблему силовики региона и чиновники обсудили на совещании по борьбе с преступностью и коррупцией под председательством прокурора Гомельской области Виктора Морозова.



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Прокуратуре известно о случаях, когда медицинские работники знали о попытках людей свести счеты с жизнью — и при этом не приняли должных мер к их предотвращению, не оказали людям необходимой психиатрической помощи. Прокуроры во время проверок сами звонили по «телефону доверия» в службу экстренной психологической помощи — и оказалось, что некоторые номера телефонов, размещенные в Сети и СМИ, а также в территориальных центрах социального обслуживания населения, не существовали или же звонившему предлагали обратиться в платную справочную службу. В некоторых случаях вместо помощи человеку рекомендовали записаться на прием к врачу.

Свою лепту в печальную статистику, по мнению прокурора области, могли внести «Синий кит» и иные деструктивные движения в подростковой среде, распространение которых однако удалось остановить благодаря экстренным мерам и слаженной работе компетентных органов и служб.

— Только общими усилиями местных органов власти, органов здравоохранения, образования, социальной защиты и правоохранительных органов можно сохранить жизнь граждан и снизить количество попыток самоубийств, — подытожил Виктор Морозов.