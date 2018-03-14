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В микрорайоне Ольшанка построят новую поликлинику - как в Вишневце
15.03.2018 17:34 — Новости Общества | Tut.by
Начало строительства поликлиники на 650 посещений в смену запланировано на 2019 год. За основу будет принят проект
Об этом рассказал председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой во время выездного приема граждан.
В новом микрорайоне областного центра сегодня проживает около 30 тысяч человек, и он будет расти. Детской и взрослой амбулаторий, которые сейчас функционируют в микрорайоне, скоро будет недостаточно.
Планируется, что в новом поликлиническом отделении нового медучреждения будет дневной стационар, а также детское отделение и женская консультация.
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Начало строительства запланировано на 2019 год. За основу будет принят проект построенной и открытой в конце прошлого года поликлиники № 7 в микрорайоне Вишневец.
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