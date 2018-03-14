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На центральный вокзал Минска не прибывают электрички молодечненского направления

15.03.2018 17:30 — Новости Общества | Tut.by  
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На вокзал Минск-Пассажирский не прибывают электрички из Молодечно и станции «Беларусь». Об этом сообщила пользовательница TUT.BY.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Мама ехала на электричке из Молодечно, которая должна была прибыть в Минск в 16.43. Поезд остановили на станции Минск-Северный, сказали, что дальше не пойдет, якобы на линии «слишком высокий ток». Пассажиры пошли в метро, — рассказала пользовательница TUT.BY Елена.

Онлайн-табло станции Минск-Пассажирский показывает, что электропоезд городских линий со станции "Беларусь" опаздывает уже на 35 минут.

В справочной службе железнодорожного вокзала отмечают, что на молодечненском направлении «технические проблемы». БелЖД пообещала прокомментировать позже.

 
Теги: Минск
 
 
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На вокзал Минск-Пассажирский не прибывают электрички молодечненского направления. Об этом сообщили пользователи TUT.BY.

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