Бывший сотрудник БГУ создал в Минске нелегальный филиал украинского вуза. Заведено уголовное дело

В Минске пресекли работу нелегального филиала украинского вуза, организованного бывшим сотрудником БГУ. В незаконном университете брали деньги за обучение, но диплом никто из студентов так никто и не получил. Подробности сообщает пресс-служба КГК .



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Как выяснилось, группа белорусов, среди которых был бывший младший сотрудник БГУ, организовала в Минске обучение от украинского университета. При этом на территории Беларуси филиал украинского вуза в установленном порядке не зарегистрирован, у него не было лицензии и государственной аккредитации.

Организаторы незаконного университета набрали на платное заочное обучение по программированию 34 человека. Занятия и сессии проводили в Беларуси в арендованных для этого помещениях. Преподаватели были из белорусских государственных вузов.

Обучение проходило на белорусском языке, студентам обещали по итогу выдать диплом о высшем образовании украинского образца. Но никто из оплативших обучение «корочку» так и не получил.

Как выяснили оперативники столичной финансовой милиции, стоимость четырехлетнего обучения составляла 600 долларов. Причем тех, кто начал учебу еще три года назад, оставили на второй год на втором курсе, следовательно, им пришлось доплатить за свое обучение. Полученные от студентов денежные средства организаторы филиала вуза использовали по своему усмотрению.

Деятельность нелегального филиала прекращена. В марте 2018 года столичной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере).