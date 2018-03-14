БЖД предупредила о задержке поездов из-за отключения напряжения в контактной сети

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15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога предупредила о задержке ряда поездов из-за отключения напряжения в контактной сети. Такая информация размещена на сайте БЖД, сообщает БЕЛТА.

"На отдельных станциях Минского железнодорожного узла 15 марта около 16.30 произошло отключение напряжения в контактной сети, что повлекло задержку ряда пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются оперативные меры по восстановлению графика движения поездов. Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.-0-