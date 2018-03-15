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Срочно в армию, возвращение маршруток, пять лет "Хавьеру" и бедные бельки - все за вчера
16.03.2018 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Сегодня в стране
ВАЖНОЕ
Вчера белорусы отметили День Конституции, которая была принята 15 марта 1994 года. Ее уже дважды изменяли, и вот президент
Междугородные маршрутные такси в Беларуси возобновляют свою работу, рынок оживает: на дороги вернутся 135 машин бывших «нерегулярщиков», крупный диспетчер «Полоцкий экспресс» стал перевозчиком.
В ружье, белорусы! В Беларуси началась проверка Вооруженных сил — и
Рано, оказывается, переживали: предложение о подорожании шенгенской визы до 80 евро еще будет обсуждаться в Европейском парламенте и Совете ЕС — и, самое главное,
На громком и очень длительном процессе по делу дело о порче более 170 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате, которое потом собирались продать в магазинах в виде консервов, приступили к прениям сторон. Прокурор запросил для экс-замминистра сельского хозяйства и гендиректора мясокомбината
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Пять лет назад на Беларусь обрушился снежный шторм «Хавьер». Даже не спрашиваем, помните ли :) Белорусы замерзали в застрявших на дорогах автомобилях, сражались со стихией, а потом много дней вывозили снег. Недавно в своем твиттере МЧС в шутку предложило измерять непогоду в условных «Хавьерах»: «Тогда все бы понимали… завтра в Гомеле 0,3 Хавьера, а в Могилеве 0,5». В годовщину снежного шторма
Помните девочку-спортсменку, которая два года назад из-за несовершенства разгонной части водного трамплина комплекса «Фристайл» вылетела с трассы и сломала бедро? «Прыгнула в первый раз — нормально. Тренер предложил повторить и завершить работу. Поднялась. Что-то меня смущало. Видимо, еще боялась. Досчитала до трех, развернулась и поехала. Что было дальше, не помню. Открыла глаза, будучи в бассейне аквапарка». Оказалось, она не только восстановилась —
Вы тоже в детстве мечтали, чтобы на вашей улице перевернулся грузовик с пряниками? И не дождались? Не переживайте, жителям Якутии повезло только когда они выросли: в аэропорту Якутска из взлетавшего Ан-12
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А вы знали, что Стивен Хокинг был не только умнейшим человеком, но и любителем пошутить? Его речевой синтезатор нередко озвучивал остроты, а после — фирменное металлическое «ха-ха-ха».
Кстати. Если вы задумываетесь о смене места жительства, то обратите внимание на
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Доброе утро! Сегодня в стране резко похолодает - синоптики даже объявили оранжевый уровень опасности. Утепляйтесь, весна снова ушла.
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