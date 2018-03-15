Доброе утро!

Сегодня в стране резко похолодает — синоптики даже объявили оранжевый уровень опасности. Утепляйтесь, весна снова ушла. И нам все более и более понятно, почему белорусы скатываются вниз в мировом рейтинге счастья.





ВАЖНОЕ

Вчера белорусы отметили День Конституции, которая была принята 15 марта 1994 года. Ее уже дважды изменяли, и вот президент анонсировал очередное внесение изменений и дополнений. Иногда были сомнения в том, что решения, принятые в стране, соответствуют статьям главного государственного закона. Собрали семь статей, соблюдение которых вызывает самые громкие дискуссии .

Междугородные маршрутные такси в Беларуси возобновляют свою работу, рынок оживает: на дороги вернутся 135 машин бывших «нерегулярщиков», крупный диспетчер «Полоцкий экспресс» стал перевозчиком. И это, похоже, только начало .

В ружье, белорусы! В Беларуси началась проверка Вооруженных сил — и из запаса призывают до 2 тысяч военнообязанных. Вот здесь минчане разного возраста рассказали нам, как буквально за сутки неожиданно ушли в армию .





Рано, оказывается, переживали: предложение о подорожании шенгенской визы до 80 евро еще будет обсуждаться в Европейском парламенте и Совете ЕС — и, самое главное, может не коснуться Беларуси .

На громком и очень длительном процессе по делу дело о порче более 170 тонн мяса на Гомельском мясокомбинате, которое потом собирались продать в магазинах в виде консервов, приступили к прениям сторон. Прокурор запросил для экс-замминистра сельского хозяйства и гендиректора мясокомбината немалые сроки .

Дарья Домрачева порадовала: вчера наша четырехкратная олимпийская чемпионка заняла второе место в спринте на этапе Кубка мира. Мы болели!

Новости конфликта между Москвой и Лондоном: Лавров заявил , что Россия в ответ на решение Терезы Мэй вышлет из страны британских дипломатов, а глава Минобороны Британии посоветовал России «заткнуться» .

ПОПУЛЯРНОЕ

Пять лет назад на Беларусь обрушился снежный шторм «Хавьер». Даже не спрашиваем, помните ли :) Белорусы замерзали в застрявших на дорогах автомобилях, сражались со стихией, а потом много дней вывозили снег. Недавно в своем твиттере МЧС в шутку предложило измерять непогоду в условных «Хавьерах»: «Тогда все бы понимали… завтра в Гомеле 0,3 Хавьера, а в Могилеве 0,5». В годовщину снежного шторма решили ненаучно измерить в условных «Хавьерах» самые запомнившиеся ненастья последних лет и поговорили с людьми, которые их пережили.





Помните девочку-спортсменку, которая два года назад из-за несовершенства разгонной части водного трамплина комплекса «Фристайл» вылетела с трассы и сломала бедро? «Прыгнула в первый раз — нормально. Тренер предложил повторить и завершить работу. Поднялась. Что-то меня смущало. Видимо, еще боялась. Досчитала до трех, развернулась и поехала. Что было дальше, не помню. Открыла глаза, будучи в бассейне аквапарка». Оказалось, она не только восстановилась — хотя был момент, когда гуглила, как ходить , — но и успешно выступает на чемпионате страны по фристайлу. Пусть вырастет в олимпийскую чемпионку!

Вы тоже в детстве мечтали, чтобы на вашей улице перевернулся грузовик с пряниками? И не дождались? Не переживайте, жителям Якутии повезло только когда они выросли: в аэропорту Якутска из взлетавшего Ан-12 ка-а-а-ак посыпались золотые слитки, бриллианты и платина ! Любо-дорого глянуть.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Обсудили с белорусскими девушками-геймерами, чем их так «цепляет» виртуальная реальность , мешает или помогает увлечение компьютерными играми в личной жизни. Говорят, если в паре один человек не играет совсем, а второй — заядлый игрок, проблемы почти неминуемы.

Вчера в мире отмечали День защиты бельков. Из-за своего белоснежного окраса детеныши гренландского тюленя привлекают к себе повышенное внимание не только любителей природы, но и охотников за редким мехом. Беззащитные бельки — легкая добыча . Они не умеют еще плавать и не в состоянии оказать сопротивление человеку. Люди попросту забивают их насмерть железными дубинами. Высокий спрос на мех привел к тому, что этот вид животных оказался на грани исчезновения.





А вы знали, что Стивен Хокинг был не только умнейшим человеком, но и любителем пошутить? Его речевой синтезатор нередко озвучивал остроты, а после — фирменное металлическое «ха-ха-ха». Вот вам девять доказательств того, что у Хокинга было отличное чувство юмора.

Все новости четверга, 15 марта

Кстати. Если вы задумываетесь о смене места жительства, то обратите внимание на последний рейтинг городов мира по стоимости жизни . В Сингапур переезжать не рекомендуем.

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