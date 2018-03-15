Подморозит. Погода в Витебске в выходные

В выходные похолодает, дискомфорта добавит порывистый ветер, прогнозирует pogoda.by.



Витебск. Юрьева горка. Фото: instagram.com/burakova.ola/

В субботу, 17 марта, ночью температура понизится до −6…−8°С, днем — −3…−5°С. Без осадков, ветер порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье ночью мороз до −10°С, в дневные часы — до −3°С. Есть и хорошая новость — день обещает быть солнечным.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY .