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Подморозит. Погода в Витебске в выходные
16.03.2018 08:04 — Новости Общества | Tut.by
В выходные похолодает, дискомфорта добавит порывистый ветер,
В субботу, 17 марта, ночью температура понизится до −6…−8°С, днем — −3…−5°С. Без осадков, ветер порывами до 14 метров в секунду.
В воскресенье ночью мороз до −10°С, в дневные часы — до −3°С. Есть и хорошая новость — день обещает быть солнечным.
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В выходные похолодает, дискомфорта добавит порывистый ветер.
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