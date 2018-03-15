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Сплошная облачность, немного солнца и сильный ветер. Погода в выходные в Гродно и области

16.03.2018 08:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящие выходные принесут жителям Гродненщины похолодание и сильный ветер. В субботу будет облачно, а в воскресенье выглянет солнце.


В субботу, 17 марта, утром — сплошная облачность. Днем погода существенно не изменится. Все время будет ветрено — порывы до 19 м/c. Температура днем — −1…−3°C.

В воскресенье, 18 марта, ночью ожидаются заморозки и переменная облачность. Утром и днем — ясно, без осадков. Будет снова ветрено — порывы до 14 м/c. Температура днем — 0… — 2 °C. Утром — - 6…-8°C.

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Предстоящие выходные принесут жителям Гродненщины похолодание и сильный ветер.

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