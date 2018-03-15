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В Бресте противники аккумуляторного завода подали заявку на митинг в 500 человек
16.03.2018 07:59 — Новости Общества | Tut.by
15 марта группа жителей Бреста подала заявку на проведение митинга против строительства аккумуляторного завода.
Мероприятие планируется провести в субботу, 31 марта, сообщил TUT.BY один из заявителей, правозащитник Роман Кисляк. По словам собеседника, поводом для обращения стало то, что после того, как два месяца назад противники строительства завода встретились с местными властями и руководством предприятия, остались неотвеченными ряд важных вопросов по оценке воздействия на окружающую среду.
Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это
22 февраля инициативная группа
С 25 февраля противники строительства каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте, чтобы обсудить дальнейшие действия.
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Говорят, после последней встречи неотвеченными остались важные вопросы.
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