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В Бресте противники аккумуляторного завода подали заявку на митинг в 500 человек

16.03.2018 07:59 — Новости Общества | Tut.by  
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15 марта группа жителей Бреста подала заявку на проведение митинга против строительства аккумуляторного завода.

Мероприятие планируется провести в субботу, 31 марта, сообщил TUT.BY один из заявителей, правозащитник Роман Кисляк. По словам собеседника, поводом для обращения стало то, что после того, как два месяца назад противники строительства завода встретились с местными властями и руководством предприятия, остались неотвеченными ряд важных вопросов по оценке воздействия на окружающую среду.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Противники строительства ставят под сомнение эти данные.

22 февраля инициативная группа подала в Администрацию президента обращение с требованием приостановить строительство завода, под которым подписались свыше 36 тысяч человек.

С 25 февраля противники строительства каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте, чтобы обсудить дальнейшие действия.

 
Теги: Брест
 
 
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Говорят, после последней встречи неотвеченными остались важные вопросы.

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