ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главбух из Белоозерска подозревается в хищении почти 16 тысяч долларов

16.03.2018 09:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

43-летний главный бухгалтер одного из предприятий Белоозерска подозревается в хищении, сообщает милиция региона.

С ноября 2014 года по июль 2017 года женщина готовила фиктивные кассовые ордера на сдачу выручки магазина, а также не отражала по бухучету сведений, подтверждающих расход полученных из кассы денежных средств. Таким образом она успела похитить более 30 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина готовила фиктивные кассовые ордера на сдачу выручки магазина.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Весны пока не будет. Погода в Гомеле в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика