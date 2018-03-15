Главбух из Белоозерска подозревается в хищении почти 16 тысяч долларов

43-летний главный бухгалтер одного из предприятий Белоозерска подозревается в хищении, сообщает милиция региона.

С ноября 2014 года по июль 2017 года женщина готовила фиктивные кассовые ордера на сдачу выручки магазина, а также не отражала по бухучету сведений, подтверждающих расход полученных из кассы денежных средств. Таким образом она успела похитить более 30 тысяч рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.