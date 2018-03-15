Весны пока не будет. Погода в Гомеле в выходные

Как бы ни ворчали старики, что такой весны они еще не припомнят, в воздухе ничего не меняется. Захват марта этой зимой настолько очевиден, что остается лишь молиться, чтобы хоть апрель оставили в покое.





В ближайшие выходные всех нас ждут… правильно — зима, снега и холода.

В субботу ожидается минус 7 °C, пасмурно, снег, метель. В воскресенье — без осадков, но на пару градусов холоднее.

Оба дня ситуацию будет осложнять еще и сильный северно-восточный ветер порывами до 18 м/c .