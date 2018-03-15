К июню на Советской откроют хостел-клуб со слипбоксами

В центре Гродно на улице Советской, 6 к началу лета начнет работу новый хостел. В помещении площадью 200 квадратов владелец планирует разместить слипбоксы и площадку для отдыха туристов и горожан, сообщает hrodna.life.





В новом гродненском хостеле будет 26 мест. Но вместо кроватей будут слипбоксы. В среднем цена за ночлег будет составлять 20 рублей за сутки.

— Мы планируем, что наше заведение будет своеобразной смесью хостела и антикафе. Это будет место клубного типа с различными играми и вечеринками, где смогут отдыхать и горожане, — рассказывает владелец Юрий Гидранович.



Слипбоксы могут выглядеть так. Фото: nicstroy.ru, носит иллюстративный характер

Сейчас в Гродно функционируют четыре хостела: «Kip Tоwn» и «Сарматия» на Карла Маркса, «Hello Grodno» на Городничанской и «Old Bridge» на Суворова. Кроме хостела со слипбоксами в 2018 году запланировано открытие еще двух заведений: на Ожешко и Городничанской.

Слипбоксы — индивидуальные ячейки для сна. Впервые они появились в Японии. Это компактные блоки, в которые встроено все необходимое для пребывания одного человека.