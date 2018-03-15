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К июню на Советской откроют хостел-клуб со слипбоксами
16.03.2018 10:01 — Новости Общества | Tut.by
В центре Гродно на улице Советской, 6 к началу лета начнет работу новый хостел. В помещении площадью 200 квадратов владелец планирует разместить слипбоксы и площадку для отдыха туристов и горожан,
В новом гродненском хостеле будет 26 мест. Но вместо кроватей будут слипбоксы. В среднем цена за ночлег будет составлять 20 рублей за сутки.
— Мы планируем, что наше заведение будет своеобразной смесью хостела и антикафе. Это будет место клубного типа с различными играми и вечеринками, где смогут отдыхать и горожане, — рассказывает владелец Юрий Гидранович.
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В центре Гродно на улице Советской, 6 к началу лета начнет работу новый хостел. В помещении площадью 200 квадратов владелец планирует разместить слипбоксы и площадку...
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