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Мороз с весной на горизонте. Погода в Могилеве в выходные

16.03.2018 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Морозы в Могилеве продлятся еще около недели. Причем в ближайшие ночи столбик термометра будет опускаться до -12°С. Похоже, выше нуля температура воздуха поднимется только в четверг. А уже 23 марта будет +6°С.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 16 марта, днем будет -5°С, но уже к вечеру — в 2 раза холоднее.

В субботу днем похолодает до -9°С, ветер усилится до 8−10 м/с.

В воскресенье, 18 марта, прогнозируют ясную солнечную погоду и -4°С днем.

Нулевая температура воздуха ожидается днем в понедельник, 19 марта. Также прогнозируют снег. Утром и вечером будет морозно — около -3°С.

За прогнозом погоды следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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По ночам будет до -12 градусов. Морозы продержатся до середины следующей недели.

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