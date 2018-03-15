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Мороз с весной на горизонте. Погода в Могилеве в выходные
16.03.2018 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Морозы в Могилеве продлятся еще около недели. Причем в ближайшие ночи столбик термометра будет опускаться до -12°С. Похоже, выше нуля температура воздуха поднимется только в четверг. А уже 23 марта будет +6°С.
Сегодня, 16 марта, днем будет -5°С, но уже к вечеру — в 2 раза холоднее.
В субботу днем похолодает до -9°С, ветер усилится до 8−10 м/с.
В воскресенье, 18 марта, прогнозируют ясную солнечную погоду и -4°С днем.
Нулевая температура воздуха ожидается днем в понедельник, 19 марта. Также прогнозируют снег. Утром и вечером будет морозно — около -3°С.
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По ночам будет до -12 градусов. Морозы продержатся до середины следующей недели.
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