ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле 86-летняя бабушка пошла в магазин - а нашлась в Сочи

16.03.2018 09:57 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Родственники 86-летней старушки забили тревогу, когда она не вернулась домой из магазина. Обратились в милицию. К поискам подключились сотрудники уголовного розыска. Отрабатывались различные версии, пишет «СБ. Беларусь сегодня». Но бабушка словно в воду канула.

— Помогла информация с фото в интернете, — рассказал начальник отделения разыскной работы отдела уголовного розыска Железнодорожного РОВД Гомеля Владимир Александренко. — Спустя месяцы поисков в разыскиваемой пожилой гомельчанке персонал психоневрологической больницы города Сочи узнал свою пациентку. Бабушка находилась у них под другой фамилией.

Оказывается, пенсионерка давно мечтала о море. Накопила денег — и рванула: добралась до Брянска, потом села на поезд до Сочи. Там же странная туристка обратила на себя внимание и оказалась в психоневрологической больнице.

Родственники забрали бабушку и привезли ее домой.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Родственники 86-летней старушки забили тревогу, когда она не вернулась домой из магазина. Обратились в милицию. К поискам подключились сотрудники уголовного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Главбух из Белоозерска подозревается в хищении почти 16 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика