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В Гомеле 86-летняя бабушка пошла в магазин - а нашлась в Сочи
16.03.2018 09:57 — Новости Общества | Tut.by
Родственники 86-летней старушки забили тревогу, когда она не вернулась домой из магазина. Обратились в милицию. К поискам подключились сотрудники уголовного розыска. Отрабатывались различные версии,
— Помогла информация с фото в интернете, — рассказал начальник отделения разыскной работы отдела уголовного розыска Железнодорожного РОВД Гомеля Владимир Александренко. — Спустя месяцы поисков в разыскиваемой пожилой гомельчанке персонал психоневрологической больницы города Сочи узнал свою пациентку. Бабушка находилась у них под другой фамилией.
Оказывается, пенсионерка давно мечтала о море. Накопила денег — и рванула: добралась до Брянска, потом села на поезд до Сочи. Там же странная туристка обратила на себя внимание и оказалась в психоневрологической больнице.
Родственники забрали бабушку и привезли ее домой.
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Родственники 86-летней старушки забили тревогу, когда она не вернулась домой из магазина. Обратились в милицию. К поискам подключились сотрудники уголовного...
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