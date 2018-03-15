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В Лепельском районе ввели бесплатный проезд для школьников
16.03.2018 10:18 — Новости Общества | Tut.by
Согласно решению районного совета депутатов от 15 февраля, школьники и учащиеся Лепельского района и Лепеля получили право на бесплатный проезд в рейсовом автомобильном транспорте общего пользования.
Льготный проезд будет действовать с 1 сентября по 30 июня для проживающих на территории района учащихся учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специального образования, расположенных на территории Лепеля и Лепельского района.
Льготы действуют для поездок от места жительства к месту учебы или занятий и обратно, они распространяются на автомобильный транспорт общего пользования, осуществляющий городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении. Для бесплатного проезда необходимо предъявить специальную справку.
Напомним, что недавно такое же решение было принято
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Льготы действуют для поездок от места жительства к месту учебы или занятий и обратно, они распространяются на автомобильный транспорт общего пользования,...
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