В Лепельском районе ввели бесплатный проезд для школьников

Согласно решению районного совета депутатов от 15 февраля, школьники и учащиеся Лепельского района и Лепеля получили право на бесплатный проезд в рейсовом автомобильном транспорте общего пользования.

Льготный проезд будет действовать с 1 сентября по 30 июня для проживающих на территории района учащихся учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специального образования, расположенных на территории Лепеля и Лепельского района.

Льготы действуют для поездок от места жительства к месту учебы или занятий и обратно, они распространяются на автомобильный транспорт общего пользования, осуществляющий городские и пригородные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении. Для бесплатного проезда необходимо предъявить специальную справку.