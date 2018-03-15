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В Минске выявлены лжепредприниматели, обещавшие украинский диплом по программированию

16.03.2018 10:52 — Новости Общества | news.21.by  
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В Минске выявлены лжепредприниматели, обещавшие украинский диплом по программированиюИнформационное агентство БЕЛТА со ссылкой на официальное заявление представителя Комитета государственного контроля сообщает о том, что оперативникам столичной финансовой милиции удалось пресечь деятельность группы белорусов, которые организовали в Минске обучение от украинского университета. В ходе расследования было установлено, что лжепредприниматели предлагали граждан Беларуси платное обучение по программированию на белорусском языке с последующей выдачей диплома о высшем образовании украинского образца. Им удалось набрать 34 человека на заочную форму обучения.

В ведомстве отметили, что злоумышленники арендовали административные помещения, в которых проходили занятия. При этом на территории страны филиал украинского вуза не был зарегистрирован, у него не было лицензии на осуществление образовательной деятельности. Стоит уточнить, что один из организаторов преступной схемы ранее работал в научно - исследовательской лаборатории факультета БГУ и являлся младшим научным сотрудником. К слову, занятия для студентов проводили преподаватели белорусских вузов, а стоимость четырехлетнего обучения составляла $600. Данные средства организаторы филиала вуза присвоили себе. До настоящего момента никто из студентов, которые оплатили весь курс обучения, не поучили документы об образовании.

В настоящий момент деятельного нелегального филиала прекращена. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК РБ (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере). Фигуранты данного дела могут получить наказание в виде штрафа, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет.

 
 
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Оперативникам столичной финансовой милиции удалось пресечь деятельность группы белорусов, которые организовали в Минске обучение от украинского университета

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