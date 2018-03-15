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В Волковыске подтверждено уже 24 случая кори
16.03.2018 10:37 — Новости Общества | Tut.by
По состоянию на 15 марта в Волковыске лабораторно подтверждено 24 случая кори,
Три пациента находятся на стационарном лечении, остальные выписаны после выздоровления. Состояние заболевших корью оценивается от легкой до средней степени тяжести. Осложнений после перенесенного заболевания не отмечено.
В ведомстве отметили, что продолжается проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе медицинское наблюдение и вакцинация граждан, в том числе детей, родители которых ранее отказывались от иммунизации.
Заболевание в большинстве случаев выявлено у тех, кто не был привит. Отмечалось, что подтип кори, который сейчас регистрируется в Волковыске, ранее в Беларуси не циркулировал. Он встречается в странах Европы, в том числе Украине. Этот факт позволяет судить, что вирус был завезен из какой-то европейской страны.
12 марта
По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 9 марта наибольшее количество случаев кори зафиксировано в Сербии (2896), Греции (1008), Румынии (757), Франции (429) и Италии (164), включая 9 смертельных случаев (Румыния — 3, Италия и Сербия — 2, Греция и Франция — по 1). В Украине по состоянию на 6 марта зарегистрировано 6484 случая кори, включая 7 летальных. В России по состоянию на 14 февраля выявлено 11 случаев кори в Ростове-на-Дону.
Более 80% заболевших не были ранее привиты против кори, что обусловило распространение инфекции в регионе.
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По состоянию на 15 марта в Волковыске лабораторно подтверждено 24 случая кори.
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