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В Волковыске подтверждено уже 24 случая кори

16.03.2018 10:37 — Новости Общества | Tut.by  
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По состоянию на 15 марта в Волковыске лабораторно подтверждено 24 случая кори, сообщается на сайте Минздрава.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Три пациента находятся на стационарном лечении, остальные выписаны после выздоровления. Состояние заболевших корью оценивается от легкой до средней степени тяжести. Осложнений после перенесенного заболевания не отмечено.

В ведомстве отметили, что продолжается проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе медицинское наблюдение и вакцинация граждан, в том числе детей, родители которых ранее отказывались от иммунизации.

Заболевание в большинстве случаев выявлено у тех, кто не был привит. Отмечалось, что подтип кори, который сейчас регистрируется в Волковыске, ранее в Беларуси не циркулировал. Он встречается в странах Европы, в том числе Украине. Этот факт позволяет судить, что вирус был завезен из какой-то европейской страны.

12 марта сообщалось о 20 подтвержденных случаях кори.

По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на 9 марта наибольшее количество случаев кори зафиксировано в Сербии (2896), Греции (1008), Румынии (757), Франции (429) и Италии (164), включая 9 смертельных случаев (Румыния — 3, Италия и Сербия — 2, Греция и Франция — по 1). В Украине по состоянию на 6 марта зарегистрировано 6484 случая кори, включая 7 летальных. В России по состоянию на 14 февраля выявлено 11 случаев кори в Ростове-на-Дону.

Более 80% заболевших не были ранее привиты против кори, что обусловило распространение инфекции в регионе.

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По состоянию на 15 марта в Волковыске лабораторно подтверждено 24 случая кори.

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