ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Метель и порывистый ветер ожидаются в южных районах Беларуси 17 марта

16.03.2018 11:49 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Метель и порывистый ветер ожидаются в южных районах Беларуси 17 марта
Фото из архива

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу, 17 марта, в южных районах Беларуси ожидаются метель и порывистый ветер, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидается метель, на дорогах снежные заносы, ночью и утром по Брестской, днем местами по Гомельской области пройдет сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью по Брестской и Гомельской областям местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза, по северо-востоку - до минус 19. Днем будет от 3 до 9 градусов ниже нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу, 17 марта, в южных районах Беларуси ожидаются метель и порывистый ветер, сообщили БЕЛТА в Белгидромете. Прогнозируется...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске выявлены лжепредприниматели, обещавшие украинский диплом по программированию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика