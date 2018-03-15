Метель и порывистый ветер ожидаются в южных районах Беларуси 17 марта

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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу, 17 марта, в южных районах Беларуси ожидаются метель и порывистый ветер, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.

Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь в южных районах страны ожидается метель, на дорогах снежные заносы, ночью и утром по Брестской, днем местами по Гомельской области пройдет сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью по Брестской и Гомельской областям местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза, по северо-востоку - до минус 19. Днем будет от 3 до 9 градусов ниже нуля.-0-

Прогноз погоды на неделю