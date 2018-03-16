Натяжной потолок: плюсы и минусы*

Компания «ТЕХО» работает в сфере установки натяжных потолков с 2008 года. За это время она завоевала доверие многих клиентов.

Установка натяжного потолка возможно в любой точке Беларуси. Для того, чтобы оформить заказ, достаточно позвонить или писать менеджерам. Для заказа натяжных потолков в Минске можно воспользоваться ссылкой https://texo.by/minsk.

Каждого клиента компании интересует вопрос о безопасности натяжных потолков, их технических характеристиках, достоинствах и недостатках.

«ТЕХО» работает только с качественными, экологически чистыми материалами, безопасными для здоровья.

Для того, чтобы быть уверенным, нужен ли Вам натяжной потолок, важно разобраться в достоинствах и недостатках. Об этом мы поговорим далее.

Итак, плюсы натяжных потолков:

- Экономия времени. Вам не нужно стоять часами для того, чтобы привести в порядок потолок, чистить его, красить, а затем убирать пыль и грязь, которая осталась после работы. Установка натяжных потолков занимает значительно меньше времени, а после окончания работы не нужно заниматься уборкой, так как в доме остаётся чистота и порядок. Кроме этого, не потребуются подготовительные работы.

- Идеально ровная поверхность. Полотно натяжного потолка маскирует неровности основного потолка и скрывает необходимые коммуникации.

- Надёжность и долговечность. Гарантия на натяжные потолки «ТЕХО» - 25 лет. А при правильном уходе и эксплуатации, конструкция прослужит в десятки раз дольше. Цена на натяжные потолки Минск здесь https://texo.by/price

- Безопасность. Не имеют запаха, экологически чистые, безопасны для помещений, где есть дети.

- Широкий выбор дизайна. «ТЕХО» предлагает потолки: тканевые или из плёнки ПВХ, возможность выбора фактур (глянцевые, матовые, сатиновые), широкую цветовую гамму, конструкции (одноуровневые, двухуровневые, многоуровневые). При заказе учитываются все пожелания заказчика.

- Практичность. Уход за таким потолком не требует больших усилий, вложений или траты времени.

- Влагоустойчивость, звуконепроницаемость, шумоизоляция.

Что касается минусов натяжных потолков, то к ним можно отнести:

- Боязнь перепадов температур. Не стоит использовать такие потолки на балконе или в бане. От температурных скачков полотно деформируется.

- Боязнь поцарапать или порезать плёнку. При мытье потолка нужно использовать материал, который не оставит царапин на потолке.

Как видим, положительных характеристик у натяжных потолков больше. Доверяйте установку потолка профессионалам.

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