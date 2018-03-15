В Речицком районе месячный ребенок отравился водой из колодца

В Речицком районе колодезной водой отравился младенец. Как выяснили позже специалисты, уровень содержания нитратов в воде оказался в 33 раза выше нормы, пишет газета «Дняпровец».



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Инцидент произошел еще в декабре прошлого года. В ренимацию Гомельской областной больницы в тяжелом состоянии доставили месячного малыша из Речицкого района. У ребенка были зафиксированы симптомы метгеоглобинемии (болезни, характеризующейся снижением способности крови переносить кислород в результате сокращения уровня нормального гемоглобина). К счастью, младенца удалось спасти.

Стали выяснять причину. Оказалось, что мама ребенка на воде из частного колодца приготовила детскую смесь.

Специалисты проверили воду и ужаснулись — содержание нитратов в ней оказалось в 33 раза выше нормы. Колодец тут же закрыли, рассказала заведующий отделением коммунальной гигиены Речицкого ЗЦГиЭ Алина Мурашко.

Подобная ситуация, только уже с трагическим исходом, произошла в январе 2014 года в деревне Литвиновичи Кормянского района. Ребенку, которому не исполнилось и месяца стало плохо. Девочка не переставая, кричала и плакала. Обеспокоившись, взрослые вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в центральную районную больницу, но спасти малышку не удалось. Медики тогда предположили, что источником могла стать вода из колодца с высоким содержанием нитратов.

Как утверждают специалисты, все общественные колодцы систематически проверяются и водоканалом, и работниками зонального центра гигиены и эпидемиологии. Совершенно иная ситуация с колодцами частными. И тот, кто привык ими пользоваться, должен быть всегда бдителен. Рядом не должно находиться никаких выгребных ям и канализационных отверстий. При малейших сомнениях необходимо обращаться в соответствующие службы.

Кстати, кипячение воды нитраты не устраняет.