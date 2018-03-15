Рождественский вечер столичная панелька на проспекте Пушкина, 13 запомнит надолго: пылающая квартира соседей, десятки пожарных машин, оцепление милиции. Пожар потушили, девушку спасли, но точка в этой истории не поставлена. Соседи выставили счет погорельцам в 1 200 рублей, ЖЭС подсчитает сумму за ремонт тамбура, но семья считает: в ЧП якобы виновата девушка, которая приехала в гости.



В этом доме 25 декабря произошел пожар. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

— Даже не пытайтесь к ним попасть, дверь не откроют, — строгим голосу по домофону отвечает женщина, которая живет этажом выше погорельцев.

Вечером 25 декабря 2017 года к этому дому мчались пожарные машины — двухкомнатная квартира на седьмом этаже была охвачена огнем. Драма разгоралась на глазах у прохожих, которые, прогуливаясь по проспекту, стали невольными очевидцами ЧП. На балконе горящей квартиры стояла хрупкая девушка, держась за раму, в любой момент она могла сорваться. А в этот момент по проспекту с женой ехал минчанин, бывший сотрудник МЧС, Евгений Ботян. Увидев пожар, он моментально принял решение.

— Свернул во двор, пока парковался, в голове стал прокручивать, что буду делать. Вспомнил, что в машине чисто случайно оказался детский плед, мы забросили его в последний момент. Схватил плед, стал искать людей, — рассказывал TUT.BY в декабре 2017 года Евгений. — В последний момент подбежали трое мужчин, один из них стал вызывать спасателей, только он положил трубку и взялся за плед — и все… Девушка сорвалась, полетела вниз. Влево, вправо — и смогли поймать на плед девушку.

«Все сгорело дотла, ничего не осталось»

Сейчас на седьмом этаже запах краски, на дверях клеенка. На днях сотрудники ЖЭО № 5 Фрунзенского района Минска начали ремонт тамбура, в котором находится та самая квартира. После пожара звонок ни у кого не работает, стучу в дверь. На пороге появляется женщина.

— Я и есть хозяйка квартиры, но тут живет мой младший сын с дочкой. Что я буду рассказывать? Заходите — и сами все увидите, — говорит Мария Лапчик.

В квартире до сих пор слышен запах гари, двери в ванную и туалет обгорели, от гостиной, где все случилось, ничего не осталось. На полу матрас и одеяло — кровать 36-летнего Александра. Пока мужчина на работе, мама и старший брат делают ремонт. На вопрос, что тут случилось вечером 25 декабря, Виталий отвечает, не отрываясь от ремонта:

— Что-что? Психанула девушка…

Его мать, ссылаясь на боли в ногах, садится на стул посреди коридора и начинает плакать.



Теперь вместо в двери гостинной — покрывало. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

— Все сгорело дотла, все! Ничего не осталось. Ни вещей, ни мебели, — вытирает слезы женщина. — Я эту Вику никогда раньше не видела, приехала в гости к сыну из райцентра, выпили вина, а потом она закрылась в зале, забаррикадировала дверь диваном и начался пожар. Сын никак не мог к ней пробраться.

— Как электрик могу сказать — раньше никаких проблем с проводкой в квартире не было, — мимоходом отмечает Виталий.

Как признается Мария Лапчик, это ЧП выльется им в приличную сумму. Соседи уже выставили счет в 1 200 рулей.

— Я такая же пострадавшая, как они! Мы не считаем себя виноватыми, но с кого теперь требовать деньги? Приезжала мама этой Виктории, договориться не получилось, хотя она сразу обещала выплатить деньги, — говорит женщина. — В зале поставили новые окна, за все нужно платить, отдала даже гробовые. Теперь и ЖЭСу за ремонт тамбура придется заплатить. А тут еще Следственный комитет прислал письмо, что дело приостановлено, не готова экспертиза. Якобы после того, как Вика пришла в себя, рассказала следователю, что курила в постели и уснула. Не верю! Огонь вспыхнул за считанные минуты, сигарета же должна тлеть.

«Они днем спят, ночью гуляют. Такой вот режим»

Соседи погорельцев говорят, что к их квартире и раньше были вопросы, не раз вызывали милицию.

— Ровно 14 лет назад накануне католического Рождества у них уже горела квартира, на плите загорела еда, а они спали! Представьте, я беременная, собираюсь на рынок — и тут прет этот дым столбом, вызвала пожарных, потом еще оказалась виноватой. А в этот раз сидим в гостях у соседей, звонит мой ребенок и кричит: «Мама, мы горим!» — эмоционально рассказывает Инна, которая живет на восьмом этаже прямо над Александром. Женщина жалуется, после пожара у соседей, у нее тоже пострадала квартира — все в копоти. Ущерб специалисты оценили в 520 рублей, плюс 50 рублей за консультацию у адвоката.

В суд Инна собирается идти вместе с Валентином, владельцем квартиры, которая расположена прямо под квартирой Александра и его сестры.

— Когда тушили пожар, у меня залили все стены. Сразу пытался с ними договориться, а они отвечают — виноваты спасатели, — рассказывает TUT.BY Валентина. Он вызвал сотрудников ЖЭС, а уже они оценили ущерб в 608 рублей.

— Даже посылал письмо с уведомлением своим соседям с 7-го этажа, естественно, они его не взяли, — отмечает Валентин. — Лично я дважды вызывал на эту семью милицию, они днем спят, ночью гуляют. Такой вот режим. Понимаете, меня мало волнует, что там произошло. Есть квартиросъемщик, и он ответственный за жилье, пусть отвечает.



Так сейчас выглядят двери в ванную и туалет в квартире, которая горела три месяца назад. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Инна и Валентина отправили письмо в правоохранительные органы с просьбой ответить: кто виновник пожара и кому им следует выставлять претензии? Ответ пока не пришел.

«Работала медсестрой, потом появилась компания»

Больше двух месяцев 34-летняя Виктория, которая прыгала в тот вечер с седьмого этажа, провела в больнице. Недавно девушку выписали, ее мобильный телефон вне зоны доступа, связаться с ней не могут даже близкие друзья.

— Сама Вика минчанка, сначала работала медсестрой, швей, потом появилась компания, — рассказывает подруга Виктории.

Связаться с девушкой пробовал и сам Александр, говорит, звонил в больницу, но там отказались предоставить информацию о состоянии здоровья Виктории, ссылаясь на то, что мужчина не ее близкий родственник.

— Мы познакомились четыре года назад, потом года три не общались, случайно встретились в магазине, обменялись телефонами. 24 декабря она приехала в Минск лечить зубы, попросилась остановиться у меня на два дня, — вспоминает Александр. — Когда начался пожар, я был на кухне. Дверь в зале была подперта диваном, я не мог сам что-то поджечь и выйти. Одни спасатели ломали дверь, другие залазили в квартиру через окно.



Входная дверь в квартире Александра. Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

— Никакого конфликта у меня с Викой не было, мы только пили вино, был праздник. Понимаю, что все выплаты будут на мне.

Как говорит Александр, в ЖЭСе сообщили: ремонт тамбура обойдется в 200 рублей, деньги будут высчитывать несколько месяцев и выплаты включат в жировку.

— Жилец квартиры, которая горела, обратился в наше предприятие с заявлением по выполнению ремонта подъезда по платным бытовым услугам. Женщина попросила предоставить ей рассрочку, естественно, раз горела ее квартира, это ее вина, — комментирует TUT.BY Галина Душкевич, директор КУП ЖЭО № 5 Фрунзенского района. — На сегодняшний день ведутся подготовительные работы, готовится смета, окончательный счет еще не выставлен. Но женщина была проинформирована, что это будет немаленькая сумма.

— Так ведь виновник пожара еще не определен.

— Как не определен? Горел ведь не подъезд, который принадлежит ЖЭСу.

— А если бы произошло короткое замыкание или бытовой прибор был бы не исправлен?

— Все, что находится в квартире, это собственность жильца, и он несет ответственность. Мы обслуживаем только щиток и до автоматов.

В Следственном комитете TUT.BY сообщили, что в данный момент проверка по этому делу не закончена.