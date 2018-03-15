ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мингорсуд оставил в силе приговор следователю из Полоцка

16.03.2018 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минский городской суд оставил без изменений приговор полоцкому следователю Андрею Тябуту, которого обвиняли в хищении и превышении полномочий.

Напомним, в июле 2017-го полоцкий следователь занимался делом в отношении мужчины, который пьяным поцарапал две машины. Сотрудник принял от виновника деньги, чтобы передать владельцам авто в качестве компенсации вреда. При этом в расписках не указывались суммы, только «претензий не имеется».

Позже одна из потерпевших заявила, что получила на 100 долларов и 680 рублей меньше. Следователя обвинили в хищении и превышении полномочий. Один из районных судов Минска признал его виновным и приговорил к 3,5 года в колонии усиленного режима с лишением звания майора юстиции.

Генпрокуратура согласилась с этим наказанием, но следователь и его адвокаты — нет.

«Тябут считает приговор незаконным и необоснованным. Он передал деньги полностью. [Владелица авто и потерпевшая по делу] его оговорила, других доказательств нет», — передала адвокат Светлана Давыдова позицию обвиняемого.

Она также добавила, что на момент описываемых событий у полоцких следователей не было отдельной инструкции по передаче денег и распискам, которую он мог бы нарушить. Зато была обязанность при расследовании «принимать исчерпывающие меры по возмещению вреда».

«С сожалением констатирую, что на скамье наш коллега — юрист. (…) Но его вина доказана. Приговор является законным и справедливым», — заявил прокурор Ахремчук.

После совещания Минский городской суд решил: приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Сторона защиты намерена обжаловать приговор в Верховном суде.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина настаивает, что его оговорили. Но суд решил: вина бывшего следователя доказана.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Бресте ликвидирована областная организация общества защиты потребителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика