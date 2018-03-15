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Мингорсуд оставил в силе приговор следователю из Полоцка
16.03.2018 13:13 — Новости Общества | Tut.by
Минский городской суд оставил без изменений приговор полоцкому следователю Андрею Тябуту, которого обвиняли в хищении и превышении полномочий.
Напомним, в июле 2017-го полоцкий следователь занимался делом в отношении мужчины, который пьяным поцарапал две машины. Сотрудник принял от виновника деньги, чтобы передать владельцам авто в качестве компенсации вреда. При этом в расписках не указывались суммы, только «претензий не имеется».
Позже одна из потерпевших заявила, что получила на 100 долларов и 680 рублей меньше. Следователя
Генпрокуратура согласилась с этим наказанием, но следователь и его адвокаты — нет.
«Тябут считает приговор незаконным и необоснованным. Он передал деньги полностью. [Владелица авто и потерпевшая по делу] его оговорила, других доказательств нет», — передала адвокат Светлана Давыдова позицию обвиняемого.
Она также добавила, что на момент описываемых событий у полоцких следователей не было отдельной инструкции по передаче денег и распискам, которую он мог бы нарушить. Зато была обязанность при расследовании «принимать исчерпывающие меры по возмещению вреда».
«С сожалением констатирую, что на скамье наш коллега — юрист. (…) Но его вина доказана. Приговор является законным и справедливым», — заявил прокурор Ахремчук.
После совещания Минский городской суд решил: приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения.
Сторона защиты намерена обжаловать приговор в Верховном суде.
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Мужчина настаивает, что его оговорили. Но суд решил: вина бывшего следователя доказана.
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