Мингорсуд оставил в силе приговор следователю из Полоцка

Минский городской суд оставил без изменений приговор полоцкому следователю Андрею Тябуту, которого обвиняли в хищении и превышении полномочий.

Напомним, в июле 2017-го полоцкий следователь занимался делом в отношении мужчины, который пьяным поцарапал две машины. Сотрудник принял от виновника деньги, чтобы передать владельцам авто в качестве компенсации вреда. При этом в расписках не указывались суммы, только «претензий не имеется».

Позже одна из потерпевших заявила, что получила на 100 долларов и 680 рублей меньше. Следователя обвинили в хищении и превышении полномочий. Один из районных судов Минска признал его виновным и приговорил к 3,5 года в колонии усиленного режима с лишением звания майора юстиции.

Генпрокуратура согласилась с этим наказанием, но следователь и его адвокаты — нет.

«Тябут считает приговор незаконным и необоснованным. Он передал деньги полностью. [Владелица авто и потерпевшая по делу] его оговорила, других доказательств нет», — передала адвокат Светлана Давыдова позицию обвиняемого.

Она также добавила, что на момент описываемых событий у полоцких следователей не было отдельной инструкции по передаче денег и распискам, которую он мог бы нарушить. Зато была обязанность при расследовании «принимать исчерпывающие меры по возмещению вреда».

«С сожалением констатирую, что на скамье наш коллега — юрист. (…) Но его вина доказана. Приговор является законным и справедливым», — заявил прокурор Ахремчук.

После совещания Минский городской суд решил: приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Сторона защиты намерена обжаловать приговор в Верховном суде.