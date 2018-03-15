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Усыпальницу Радзивиллов больше не подтапливает. Причина была в сломанной водопроводной задвижке
16.03.2018 13:50 — Новости Общества | Tut.by
Усыпальницу Радзивиллов в Несвиже больше не подтапливает. В «Белреставрации» объясняют подтопление вышедшей из строя водопроводной задвижкой.
Вода
Разбираться с причинам подтопления в костел приезжали научные работники и представители «Белреставрации».
— Причина подтопления весьма прозаичная, — рассказал TUT.BY генеральный директор «Белреставрации» Владимир Змушко. — Вышла из строя водопроводная задвижка, в колодце собралась вода. Сейчас задвижку заменили и крипту больше не подтапливает. Похоже, ничего серьезного, что касалось бы гидротехнических сооружений, грунта. Продолжаем мониторинг. Сейчас комиссия делает выводы по поводу причины подтопления, документы представят в Министерство культуры.
Настоятель костела Петр Шарко подтвердил, что сейчас пол в усыпальнице Радзивиллов сухой.
Костел «Божьего Тела» в Несвиже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как раз сейчас храм реставрируют.
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Усыпальницу Радзивиллов в Несвиже больше не подтапливает. В "Белреставрации" объясняют подтопление вышедшей из строя водопроводной задвижкой.
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