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Усыпальницу Радзивиллов больше не подтапливает. Причина была в сломанной водопроводной задвижке

16.03.2018 13:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Усыпальницу Радзивиллов в Несвиже больше не подтапливает. В «Белреставрации» объясняют подтопление вышедшей из строя водопроводной задвижкой.


В усыпальнице во время подтопления. Фото: «Нясвiжскiя Навiны»

Вода начала поступать в родовую усыпальницу князей Радзивиллов в Несвижском костеле «Божьего тела» 7 марта. Настоятель костела, ксендз Петр Шарко и прихожане около недели несколько раз в сутки откачивали воду из крипты.

Разбираться с причинам подтопления в костел приезжали научные работники и представители «Белреставрации».

— Причина подтопления весьма прозаичная, — рассказал TUT.BY генеральный директор «Белреставрации» Владимир Змушко. — Вышла из строя водопроводная задвижка, в колодце собралась вода. Сейчас задвижку заменили и крипту больше не подтапливает. Похоже, ничего серьезного, что касалось бы гидротехнических сооружений, грунта. Продолжаем мониторинг. Сейчас комиссия делает выводы по поводу причины подтопления, документы представят в Министерство культуры.

Настоятель костела Петр Шарко подтвердил, что сейчас пол в усыпальнице Радзивиллов сухой.

Костел «Божьего Тела» в Несвиже включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как раз сейчас храм реставрируют.

 
 
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Усыпальницу Радзивиллов в Несвиже больше не подтапливает. В "Белреставрации" объясняют подтопление вышедшей из строя водопроводной задвижкой.

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