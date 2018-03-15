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Мороз и снегопады. В выходные вернется зима

16.03.2018 14:48 — Новости Общества | Tut.by  
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В предстоящие выходные ожидается холодная для этого времени погода. Температура ночью в отдельных районах опустится до -19°С. В южных районах — снег и метель. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу, 17 марта, погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах снег, метель, на дорогах снежные заносы. Ночью и утром по Брестской, днем местами по Гомельской области сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный порывистый, ночью по Брестской и Гомельской областям местами сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до −7…−13°С, по северо-востоку −14…−19°С, во второй половине дня морозы ослабеют до −3…−9°С.

18 марта без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, ночью по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −11…−17°С, в отдельных районах −18…−19°С, максимальная днем 0…-6°С.

19 марта по юго-востоку кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −8…−15°С, при прояснениях −16…−17°С, максимальная днем от -6°С по юго-востоку до +2°С по северо-западу.

 
 
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В предстоящие выходные ожидается холодная для этого времени погода. Температура ночью в отдельных районах опустится до -19°С.

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