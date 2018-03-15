﻿ В деревне Лесное в Лидском районе начали разводить алтайских маралов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В деревне Лесное в Лидском районе начали разводить алтайских маралов

16.03.2018 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В деревне Лесное, которая находится в Лидском районе, предприниматель восстанавливает заброшенное местечко и начал здесь разводить алтайских маралов, сообщает БЕЛТА.


Предприниматель Игорь Андрюшко восстанавливает заброшенную деревню Лесное в Лидском районе. 300 особей алтайских маралов завез в январе 2017 года. В течение двух лет поголовье маралов планируют увеличить до тысячи особей. На территории будут созданы агроусадьбы, места для ловли рыбы, охотничьи угодья, базы отдыха.

Марал — алтайский олень, один из самых известных в России подвидов благородного оленя. Это крупное парнокопытное животное из семейства оленевых, весом до 400 кг. Марал не аборигенный вид для Беларуси. Сюда его завезли с Урала и по сравнению с соседней страной численность этого вида животного у нас небольшая.

 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Лесное, которая находится в Лидском районе, предприниматель восстанавливает заброшенное местечко и начал здесь разводить алтайских маралов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Перевозчиков предупреждают о возможных затруднениях на белорусско-литовской границе 17 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика