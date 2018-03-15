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В деревне Лесное в Лидском районе начали разводить алтайских маралов
16.03.2018 15:32 — Новости Общества | Tut.by
В деревне Лесное, которая находится в Лидском районе, предприниматель восстанавливает заброшенное местечко и начал здесь разводить алтайских маралов, сообщает БЕЛТА.
Предприниматель Игорь Андрюшко восстанавливает заброшенную деревню Лесное в Лидском районе. 300 особей алтайских маралов завез в январе 2017 года. В течение двух лет поголовье маралов планируют увеличить до тысячи особей. На территории будут созданы агроусадьбы, места для ловли рыбы, охотничьи угодья, базы отдыха.
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В деревне Лесное, которая находится в Лидском районе, предприниматель восстанавливает заброшенное местечко и начал здесь разводить алтайских маралов.
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