В деревне Лесное в Лидском районе начали разводить алтайских маралов

В деревне Лесное, которая находится в Лидском районе, предприниматель восстанавливает заброшенное местечко и начал здесь разводить алтайских маралов, сообщает БЕЛТА.





Предприниматель Игорь Андрюшко восстанавливает заброшенную деревню Лесное в Лидском районе. 300 особей алтайских маралов завез в январе 2017 года. В течение двух лет поголовье маралов планируют увеличить до тысячи особей. На территории будут созданы агроусадьбы, места для ловли рыбы, охотничьи угодья, базы отдыха.

Марал — алтайский олень, один из самых известных в России подвидов благородного оленя. Это крупное парнокопытное животное из семейства оленевых, весом до 400 кг. Марал не аборигенный вид для Беларуси. Сюда его завезли с Урала и по сравнению с соседней страной численность этого вида животного у нас небольшая.