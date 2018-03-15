Белорусы смогут узаконить проведенную до принятия указа №463 реконструкцию домов под снос

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы смогут узаконить реконструкцию частных жилых домов, расположенных на территории перспективной застройки, которая была проведена до принятия указа №463 "О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков". Об этом сообщил во время прямой телефонной линии газеты "7 дней" заместитель начальника главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Артем Юшкевич.

До принятия указа №463 действовали ограничения на строительство и реконструкцию объектов жилой усадебной застройки, расположенных на территории перспективного развития населенных пунктов. Поэтому многие собственники вынуждены были улучшать свое жилье без разрешительных документов. В результате при сносе этих домов компенсация начислялась только на фактически зарегистрированное строение.

"Если гражданин, чей дом в соответствии с градостроительной документацией в перспективе подлежит сносу, осуществил реконструкцию без разрешительной документации до принятия указа №463, то в рамках указа допускается его принять в эксплуатацию, если не нарушены другие существенные требования", - отметил Артем Юшкевич.

Чтобы узаконить так называемую самовольную реконструкцию, необходимо обратиться в местный исполком. Специальная комиссия обследует объект и, при отсутствии существенных нарушений действующих норм, исполком примет решение о принятии объекта самовольного строительства в эксплуатацию. После этого гражданин обращается в органы по государственной регистрации недвижимого имущества и регистрирует объект.

Указ №463 отменил ограничения способов эксплуатации и улучшения объектов недвижимости, расположенных на территории перспективного развития населенных пунктов. Теперь в тех случаях, когда градостроительной документацией намечен снос усадебной жилой застройки, граждане вправе будут реконструировать принадлежащие им жилые дома с увеличением их площади, а также возводить хозяйственные постройки на придомовой территории до принятия решения о предстоящем изъятии земельных участков для государственных нужд. -0-

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