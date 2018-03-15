Что такое корь, как она проявляется и чем грозит. Объясняет врач-инфекционист

В Волковыске 24 человека заболели корью. Распространителем инфекции стал ребенок, который не был привит. Вирус передается воздушно-капельным путем: например, при кашле или чихании.

Что такое корь, как она проявляется и чем грозит, объясняет заведующая отделением Минской городской клинической инфекционной больницы Елена Блатун.

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