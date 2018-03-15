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Беларусь придает большое значение международному обмену опытом в подготовке госслужащих - Кочанова

16.03.2018 16:55 — Новости Общества | БелТА  
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Беларусь придает большое значение международному обмену опытом в подготовке госслужащих - Кочанова
Во время встречи

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь придает большое значение обмену опытом с другими странами в подготовке госслужащих. Об этом заявила сегодня глава Администрации Президента Наталья Кочанова на встрече с ректором Высшей школы подготовки кадров государства и правительства Кубы Мерседес Дельгадо Фернандес, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Администрации Президента отметила, что в Беларуси выработана достойная система подготовки кадров для госслужбы, и она постоянно модернизируется. Так, сегодня стоит задача придать особый статус, усовершенствовать работу Академии управления при Президенте, ведущего вуза по подготовке и переподготовке госслужащих. "Для нас очень важно сотрудничать с другими странами, в которых есть организации, учреждения, где занимаются такими же вопросами, поделиться опытом", - сказала Наталья Кочанова.

Она поинтересовалась, как налажена эта работа в Высшей школе подготовки кадров государства и правительства Кубы. По словам главы Администрации Президента, в Беларуси изучают целесообразность обучения в Академии управления молодых людей, поступивших в вуз сразу после школы. "Возможно, стоит уйти от этого, углубив подготовку и переподготовку тех, кто уже работает в госслужбе", - пояснила Наталья Кочанова. Вместе с тем есть понимание, что некоторые уже в школе проявляют лидерские качества, и таких молодых людей необходимо отбирать в вуз по рекомендациям учебных заведений. Кроме того, ведется работа по совершенствованию учебных программ. Ставка в подготовке и переподготовке слушателей сделана на изучение международного опыта, что позволит им эффективно решать задачи по развитию торгово-экономических отношений, диверсификации экспорта.

Президент, как подчеркнула Наталья Кочанова, уделяет серьезное внимание работе госслужащих, которые выполняют непростые задачи по реализации социально ориентированной политики государства. В этой связи глава Администрации Президента выразила уверенность, что сотрудничество между Академией управления Беларуси и Высшей школой подготовки кадров государства и правительства Кубы будут эффективным - в обеих странах развитие человеческого ресурса находится на первом месте.

В свою очередь Мерседес Дельгадо Фернандес отметила, что для Высшей школы подготовки кадров важно сотрудничество с Академией управления. Она уже успела посетить этот вуз, провести переговоры с его руководством и найти много точек соприкосновения. Ректор обратила внимание, что Беларусь и Кубу объединяет не только социально ориентированная политика, но и особая миротворческая роль, которую оба государства взяли на себя в своих регионах.

Во время встречи Наталья Кочанова и Мерседес Дельгадо Фернандес обменялись мнениями по ряду вопросов государственной службы и работы с руководящими кадрами, подготовки профессиональных кадров в сфере управления, современных кадровых технологий, совершенствования работы государственного аппарата. Достигнута договоренность о продолжении сотрудничества между странами по приоритетным направлениям подготовки руководящих кадров, а также обмену опытом работы в сфере государственного управления.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь придает большое значение обмену опытом с другими странами в подготовке госслужащих. Об этом заявила сегодня глава...

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