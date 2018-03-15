Жителя Витебска, напавшего с ножом на клуб игровых автоматов, задержали. Инцидент произошел в областном центре в ночь с 12 на 13 марта. Посетитель клуба, расположенного на улице Чкалова, закончил играть, вышел на улицу, но через час вновь вернулся. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он стал угрожать администратору ножом и, применив силу, забрал более 1400 рублей.





Спустя почти сутки его задержали милиционеры. По словам официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой, личность нападавшего установили быстро:

— Сделать это удалось благодаря паспортным данным, которые игрок предоставил администратору клуба. Злоумышленником оказался 29-летний житель областного центра, ранее судимый за кражу. Только в августе 2016-го он освободился из мест лишения свободы. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье УК «Разбой». Обвиняемый заключен под стражу.





На месте преступления следователи и эксперты обнаружили следы пальцев рук, обуви, изъяли записи камер видеонаблюдения. Также найден нож, признанный вещественным доказательством по уголовному делу, расследование которого продолжается.