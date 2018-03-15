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Жителя Витебска, напавшего с ножом на клуб игровых автоматов, задержали
16.03.2018 17:45 — Новости Общества | Tut.by
Жителя Витебска, напавшего с ножом на клуб игровых автоматов, задержали. Инцидент произошел в областном центре в ночь с 12 на 13 марта. Посетитель клуба, расположенного на улице Чкалова, закончил играть, вышел на улицу, но через час вновь вернулся. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он
Спустя почти сутки его задержали милиционеры. По словам официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой, личность нападавшего установили быстро:
— Сделать это удалось благодаря паспортным данным, которые игрок предоставил администратору клуба. Злоумышленником оказался 29-летний житель областного центра, ранее судимый за кражу. Только в августе 2016-го он освободился из мест лишения свободы. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье УК «Разбой». Обвиняемый заключен под стражу.
На месте преступления следователи и эксперты обнаружили следы пальцев рук, обуви, изъяли записи камер видеонаблюдения. Также найден нож, признанный вещественным доказательством по уголовному делу, расследование которого продолжается.
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Напомним, инцидент произошел в областном центре в ночь с 12 на 13 марта.
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