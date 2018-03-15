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С Солодухой и салютом. В субботу в Минске пройдут большие районные праздники
16.03.2018 17:38 — Новости Общества | Tut.by
В субботу в Советском и Заводском районах будут праздновать 80-летие со дня их образования. В связи с этим возле «Чижовка-Арены» и Комаровского рынка пройдут праздники. Мы узнали, что интересное там будет.
Заводской район
В Заводском районе праздник пройдет возле «Чижовка-Арены». Он начнется в 12.00 и закончится в 21.00.
С 12 до 13 часов запланирована праздничная программа для детей на призы института мясо-молочной промышленности.
С 13:00 до 19:00 — концерт с участием артистов белорусской эстрады: Дмитрия Сергеева, группы «АУРА», Елены Пищиковой, группы «Провокация», Германа Титова, поп-фолк-группы «Ляльки Co», Александра Солодухи, Алены Ланской, Влады, кубинского дуэта Barbara Grave de Peralta & Eduardo Ferrer Sanche, кавер-группы «Шерлок Холмс».
С 19:00 до 21:00 — ретродискотека. В программе: барабанное шоу «DRUMKILLA» и выступление скрипача Никиты Вача.
21:00 — выстрел конфетти и запуск в небо 80 воздушных шаров.
21:10 — праздничный фейерверк.
Кроме того, на парковке «Чижовка-Арены» будет работать торговля и интерактивные площадки. Также там будет выставлена белорусская грузовая техника.
Советский район
В Советском районе праздник пройдет с 12 до 16 часов на площадке возле главного входа на Комаровку.
Там выступят творческие коллективы учебных заведений района, а также профессиональные артисты. Например, Жанет, кубинский дуэт Barbara Grave de Peralta & Eduardo Ferrer Sanche, группа «Богач» и другие.
На площади будет работать несколько интерактивных площадок для детей и взрослых, а также торговые точки.
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Мы узнали, что интересное еще будет на праздниках.
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