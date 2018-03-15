|
МИД Беларуси предупредил о продлении режима чрезвычайного положения на Шри-Ланке
16.03.2018 18:02 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке продлен. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке продлен до принятия властями решения о его прекращении или дальнейшем продлении", - рассказали в ведомстве.
В экстренных ситуациях граждане Беларуси могут обращаться в белорусское посольство в Индии. Контактная информация: +91 11 40529336.
Как сообщалось, 6 марта на всей территории страны был введен 10-дневный режим чрезвычайного положения из-за столкновений между буддистами и мусульманами.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим чрезвычайного положения на Шри-Ланке продлен. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси,...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии