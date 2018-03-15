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Инженер "Гродно Азота" получил 3,5 лишения свободы за взятки
16.03.2018 18:13 — Новости Общества | Tut.by
Инженер ОАО «Гродно Азот» за взятку 10 тысяч долларов получил три с половиной года лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе зарегистрированного на его супругу. Об этом
В июле прошлого года милиция задержала инженера 2-й категории отдела главного энергетика ОАО «Гродно Азот» в момент получения взятки от индивидуального предпринимателя.
Следствие выяснило, что в период с 2013 по 2017 года, инженер с использованием своего служебного положения, приглашал к участию в закупках за счет собственных средств ОАО «Гродно Азот» представителей коммерческих структур и индивидуальных предпринимателей, с которыми у него сложились не только рабочие, но и дружеские отношения — и обеспечивал признание их победителями. За эти услуги он получил в качестве взятки 10 тысяч долларов.
Суд Гродненского района вынес приговор 16 марта. Обвиняемый полностью раскаялся в содеянном. Он был приговорен к лишению свободы сроком на три с половиной года с конфискацией имущества, в том числе зарегистрированного на его супругу.
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Он обеспечивал победу своих знакомых предпринимателей в закупках. За эти услуги он получил 10 тысяч долларов.
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