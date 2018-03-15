Правоохранители разыскивают 37-летнего уроженца Бобруйска по подозрению в мошенничестве. Еще весной 2010 года крупное сельхозпредприятие в Несвижском районе отгрузило в адрес его фирмы 13 тонн мяса. Мужчина до сих пор не расплатился. Об этом сообщает милиция Минской области.

Восемь лет назад на предприятие приехал «весьма солидный по виду бизнесмен с предложениями, от которых было трудно отказаться». Мужчина представился главой фирмы и рассказал, что продвигает в России белорусские продукты. А именно — мясо.

«Оплата клятвенно гарантировалась в самые короткие сроки, в качестве рекомендательных лиц использовались весьма известные имена», — рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

У предприятия были проблемы со сбытом, и через неделю была отгружена первая партия — 13 тонн куриного мяса на 85 миллионов рублей (до деноминации).

Но платежей за продукцию не поступало, бизнесмен перестал выходить на связь. На запросы стали поступать ответы, что фирма закрылась. Предприятие прошло все возможные инстанции (в том числе суды), но это не помогло.

После вмешательства сотрудников БЭП были получены сведения, что подобным образом были обмануты еще несколько производителей мяса.

Подозреваемый — 37-летний житель Бобруйска. По некоторым данным, он скрывается в России, его ищут.

На основании собранных материалов недавно было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.