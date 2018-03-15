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Минобразования определило, какие отметки ЦТ в этом году будут считаться неудовлетворительными

16.03.2018 18:23 — Новости Общества | БелТА  
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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования определило, какие отметки будут приравнены к неудовлетворительным по результатам централизованного тестирования в 2018 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

По учебному предмету белорусский язык или русский язык неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля - от 0 до 24.

По первому предмету профильного испытания - математика, физика, химия, биология - таковыми будут отметки от 0 до 19 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) - отметки от 0 до 24 баллов. По второму предмету профильного испытания - математика, физика, химия, биология - отметки от 0 до 9 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки - отметки от 0 до 14 баллов.

Нижние пороговые значения отметок ЦТ также установлены при наборе в вузы, находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты, на специальности "производство, хранение и переработка продукции растениеводства", "животноводство, рыбоводство, пчеловодство", "сельское строительство и обустройство территорий", "мелиорация и водное хозяйство", "агроинженерия". В этом случае неудовлетворительными будут отметки от 0 до 6 баллов по белорусскому или русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования определило, какие отметки будут приравнены к неудовлетворительным по результатам централизованного...

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