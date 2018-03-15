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Директор в Дзержинске помог дочери с зарплатой за счет профкома. На обоих завели дело

16.03.2018 18:41 — Новости Общества | Tut.by  
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На бывшего директора ПМК и его дочь в Дзержинске завели уголовное дело о хищении. Женщина получала завышенную зарплату, пока предприятие не возглавил новый сотрудник. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

Под следствием оказались 67-летний бывший директор и его 37-летняя дочь. Женщина работала швеей на том же предприятии, но получала немного. Отец решил помочь, выяснила милиция.

«Женщину оформили председателем профкома, освободив от выполнения текущих обязанностей. Также увеличили ее должностной оклад. Правда, незаконно», — рассказали в ОБЭП Дзержинского РОВД.

Финансовый вопрос должны были решать голосованием на общем собрании работников ПМК. Но его провели только по «липовым» документам. Позже большинство людей объяснили, что не знали о махинации — иначе не поддержали бы увеличение зарплаты.

Под прикрытием отца, говорят в МВД, женщина руководила профкомом 7 лет до смены руководителя. За это время она получила зарплаты на 500 миллионов рублей «старыми».

В отношении отца и дочери возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере). Санкция статьи — вплоть до 12 лет лишения свободы.

Известно, что мужчина является фигурантом еще одного коррупционного дела.

 
 
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Известно, что мужчина является фигурантом еще одного коррупционного дела.

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