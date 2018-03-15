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Министерство образования установило минимальный порог баллов на ЦТ-2018

16.03.2018 19:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Министерство образования определило, какие отметки будут приравнены к неудовлетворительным по результатам централизованного тестирования в 2018 году. Соответствующая информация опубликована на сайте Национального центра правовой информации.


По учебному предмету белорусский язык или русский язык неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля — от 0 до 24.

По первому предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 19 баллов (включительно). По истории Беларуси, всемирной истории новейшего времени, обществоведению, географии и иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — отметки от 0 до 24 баллов (включительно).

По второму предмету профильного испытания — математика, физика, химия, биология — отметки от 0 до 9 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки — отметки от 0 до 14 баллов.

При осуществлении набора в вузы, находящиеся в подчинении Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственного пограничного комитета, на военные факультеты вузов, и в вузы по группам специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» неудовлетворительными будут являться отметки от 0 до 6 баллов (включительно) по белорусскому или русскому языку, математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории, обществоведению, географии, иностранным языкам.

 
 
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Министерство образования определило, какие отметки будут приравнены к неудовлетворительным по результатам централизованного тестирования в 2018 году.

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