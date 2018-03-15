Пропавший 90-летний ветеран из Минска погиб

Завершен розыск 90-летнего пенсионера из Минска, который пропал два дня назад по дороге на дачу. Мужчина погиб, сообщили в поиском отряде «Ангел».

Тело пенсионера нашли сегодня, 16 марта, сотрудники милиции примерно в километре от железнодорожной станции в районе Радошковичей. Последний раз мужчину видели 14 марта, когда он покупал билет на электричку.

По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер.