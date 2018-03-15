В аэропорту Вильнюса белоруску заподозрили в провозе наркотиков и насильно сделали эндоскопию

Белоруска Ника Кошар возвращалась из отпуска в Перу. Из Лимы она прилетела в Амстердам, где 15 марта села на рейс до Вильнюса — оттуда она собиралась на поезде добраться до Минска. Но литовские таможенники заподозрили девушку в контрабанде наркотиков и устроили ей тотальный досмотр — начиная об обыска и заканчивая эндоскопией и МРТ. Девушка рассказала об этом на своей странице в Facebook .

У трапа самолета девушку ожидали два человека в штатском и пять сотрудников литовской таможни.

«Взяли мой паспорт, переглянулись и сказали, мол, это она. Отвели в сторону, сказали что надо кое-что выяснить. Спросили про какого-то Рауля или Пауля, летит ли он со мной. Я никого такого не знаю, так им и ответила», — рассказывает девушка.

После этого ее с вещами отправили на досмотр. В кабинете было восемь человек и служебная собака. Из чемодана достали все вещи — проверяли на наркотики.

«Дальше все мужчины вышли, остались женщины. Мне велели раздеться полностью. Осмотрели. Ощупали. Наркотиков нигде не нашли. Но после этого не отпустили. Сказали, что поедем на осмотр в клинику, потому что я скорее всего провожу наркотики внутри», — продолжает рассказ Ника Кошар.

В клинике девушке сделали рентген. Врачи ничего не объясняли ей, общаясь между собой по-литовски. После рентгена ее продержали еще два часа, запрещая при этом пить и посещать туалет. Затем настала очередь эндоскопии.

«Знаете, это было похоже на акт каннибализма. Потому что доктор этот огромный. Руки мне держала сестра. И вот он вводил в меня эту трубку. Она где-то сантиметр толщиной. Он делал все очень грубо и жестко. Меня рвало, было тяжело дышать. Сердце стучало, руку свело судорогой», — рассказала Кошар.

После эндоскопии девушке сообщили, что ее ждет осмотр прямой кишки и влагалища. Вместо осмотра Нику отвели на МРТ.

После всех процедур полицейские извинились перед девушкой за доставленные неудобства и пригласили приезжать еще.

Приехав в Беларусь, девушка обратилась с заявлением в милицию.