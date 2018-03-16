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В Бресте директор представительства частной фирмы обвиняется в хищении

17.03.2018 10:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура Брестской области изучила и направила в суд уголовное дело в отношении директора представительства частного предприятия, обвиняемой в хищении денежных средств в крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями.

Руководителю инкриминируется то, что она, будучи должностным лицом, с 1 сентября 2010 года по 10 января 2017 года, находясь в Бресте, «действуя с единым умыслом и используя свои служебные полномочия, давала указания подчиненным ей работникам о составлении заведомо подложных документов о выполнении гражданами работ по договорам подряда». В действительности же никакие работы не выполнялись.

Причиненный предприятию в результате противоправной деятельности ущерб на сумму более 16 тысяч рублей возмещен обвиняемой в полном объеме в ходе предварительного следствия.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности женщины, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией ее действий.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Брестской области.

Примененную ранее к обвиняемой меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.

 
Теги: Брест
 
 
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Причиненный предприятию в результате противоправной деятельности ущерб - на сумму более 16 тысяч рублей.

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